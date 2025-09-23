Logo SportMediaset
coppa italia

Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Milan-Lecce

Allegri punta a "mini" turnover nella sfida contro il Lecce: diretta esclusiva su Italia 1 dalle 21

23 Set 2025 - 20:07

MILAN (3-5-2)
Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. Panchina: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Athekame, Estupinan, Modric, Fofana, Pulisic, Balentien. All: Landucci (Allegri squalificato)

LECCE (4-3-3)
Fruchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramè, Berisha, Helgason; N'Dri, Camarda, Morente. Panchina: Falcone, Samooja, Kouassi, Gaspar, Gallo, Gorter, Ramadani, Kaba, Sala, Kovac, Coulibaly, Pierotti, Stulic. All: Di Francesco

Arbitro: Tremolada
In tv: Italia 1 ore 21

