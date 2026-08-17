Coppa Italia, colpaccio Mantova: Lazio eliminata all'Olimpico. L'Hellas Verona passa ai rigori contro l'Entella

VERONA-VIRTUS ENTELLA 3-2 dcr (2-2)

Si risolve solo ai rigori, la sfida tra il Verona e l'Entella: la spuntano gli scaligeri, fatali tre errori per la formazione di Chiavari. Baroni schiera i suoi con un 4-2-3-1 iperoffensivo, con Kastanos e Harroui ad alternarsi sulla trequarti e Compagnon-Livramento ai lati di Sarr. L'Entella risponde con una difesa a cinque e rischia in avvio, con una doppia chance proprio per Harroui. I liguri però colpiscono a sorpresa al 16', approfittando di un disastro difensivo dei rivali: dormita generale e Guiu può involarsi indisturbato, beffando Leali. Compagnon pareggia subito per l'Hellas, sfruttando un rimpallo fortunato (20'), e i suoi riprendono coraggio: Sarr sigla il 2-1 con una gran giocata in area. Siamo al 36' e l'Entella sfiora subito il pari con Di Mario, in un match che diventa equilibratissimo. Compagnon sfiora il tris, ma la ripresa è tutta ligure: Guiu si vede annullare il 2-2, Forte lo sfiora e la rete arriva all'84'. Tutto nasce dal tocco di mano di Slotsager, che manda sul dischetto Franzoni: Leali non ci arriva, è 2-2. Si va dunque ai rigori, non prima che Tirelli si veda annullare (giustamente) il gol-vittoria per l'Entella nel recupero, e la spunta l'Hellas. L'Entella sbaglia subito con Guiu, Bernede si fa ipnotizzare e pareggia i conti, ma è suicidio ligure: Leali ferma Corona e Tirelli colpisce il palo. Il Verona vince dunque senza calciare il quinto rigore, regalandosi la sfida al Cagliari: in palio gli ottavi contro la Roma.