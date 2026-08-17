Coppa Italia, colpaccio Mantova: Lazio eliminata all'Olimpico. L'Hellas Verona passa ai rigori contro l'Entella

Hellas Verona-Entella e Lazio-Mantova: le immagini dei match di Coppa Italia
© Getty Images
© Getty Images
Suicidio perfetto dei biancocelesti, inoffensivi e incapaci di rendersi pericolosi: Ruocco e Caiazzo firmano il 2-0 biancorosso. Scaligeri ok ai rigori
Iniziano nel peggiore dei modi la stagione della Lazio e l'esperienza biancoceleste di Davide Frattesi, in campo dal 70'. La formazione capitolina esce infatti clamorosamente di scena contro un ottimo Mantova, che colpisce in ripartenza con Ruocco (75') e chiude i giochi nel recupero con Caiazzo (96'). Lazio ko e sconfitta 2-0, mentre il Verona avanza ai rigori dopo il pari al 90' (2-2) contro l'Entella: fatali gli errori di Guiu, Corona e Tirelli.
LAZIO-MANTOVA 0-2
La partita Arriva nell'ultimo match domenicale, la prima sorpresa della Coppa Italia. Esce infatti di scena la Lazio, sconfitta 2-0 all'Olimpico dal Mantova (militante in Serie B). Gattuso schiera i suoi col 4-3-3 e con Dia punta centrale, con Cancellieri-Zaccagni a supporto. I biancocelesti colpiscono subito un palo con Dele-Bashiru, poi Dia viene fermato da Bardi. Col passare dei minuti prende però coraggio il Mantova, molto quadrato tatticamente, che si rende pericoloso con Gliozzi e impegna Mandas nel finale: il greco salva su Ilie, è 0-0 al riposo. La ripresa ci mostra un match ancora tatticamente bloccato e una Lazio sprecona, che si divora il vantaggio con Cancellieri e sbaglia spesso l'ultimo passaggio. I biancocelesti inseriscono il neoacquisto Frattesi al 70' per dare la svolta ma, a sorpresa, vengono colpiti dagli ospiti. Il Mantova segna e passa infatti al 75', sfruttando un disastro difensivo che lascia Bragantini tutto solo sulla corsia: cross per Ruocco e gol in scivolata dell'attaccante napoletano. Gattuso inserisce Ratkov e Noslin ma i suoi, disperatamente all'attacco nonostante uno Zaccagni acciaccato, non sfondano e nel recupero subiscono la beffa definitiva, col raddoppio di Caiazzo (96') a porta vuota. La Lazio, mestamente, saluta la Coppa Italia: è la prima eliminata, tra le formazioni di Serie A. Mantova al turno successivo, dove sfiderà la vincente di Palermo-Lecce per guadagnarsi gli ottavi e il duello contro il Bologna.
© Getty Images
© Getty Images
VERONA-VIRTUS ENTELLA 3-2 dcr (2-2)
Si risolve solo ai rigori, la sfida tra il Verona e l'Entella: la spuntano gli scaligeri, fatali tre errori per la formazione di Chiavari. Baroni schiera i suoi con un 4-2-3-1 iperoffensivo, con Kastanos e Harroui ad alternarsi sulla trequarti e Compagnon-Livramento ai lati di Sarr. L'Entella risponde con una difesa a cinque e rischia in avvio, con una doppia chance proprio per Harroui. I liguri però colpiscono a sorpresa al 16', approfittando di un disastro difensivo dei rivali: dormita generale e Guiu può involarsi indisturbato, beffando Leali. Compagnon pareggia subito per l'Hellas, sfruttando un rimpallo fortunato (20'), e i suoi riprendono coraggio: Sarr sigla il 2-1 con una gran giocata in area. Siamo al 36' e l'Entella sfiora subito il pari con Di Mario, in un match che diventa equilibratissimo. Compagnon sfiora il tris, ma la ripresa è tutta ligure: Guiu si vede annullare il 2-2, Forte lo sfiora e la rete arriva all'84'. Tutto nasce dal tocco di mano di Slotsager, che manda sul dischetto Franzoni: Leali non ci arriva, è 2-2. Si va dunque ai rigori, non prima che Tirelli si veda annullare (giustamente) il gol-vittoria per l'Entella nel recupero, e la spunta l'Hellas. L'Entella sbaglia subito con Guiu, Bernede si fa ipnotizzare e pareggia i conti, ma è suicidio ligure: Leali ferma Corona e Tirelli colpisce il palo. Il Verona vince dunque senza calciare il quinto rigore, regalandosi la sfida al Cagliari: in palio gli ottavi contro la Roma.