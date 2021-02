Coppa Italia: Juventus-Inter 0-0, i bianconeri volano in finale

COPPA ITALIA

La Juventus è la prima finalista della Coppa Italia 2020-2021. Dopo il 2-1 dell'andata a San Siro, i bianconeri pareggiano 0-0 ed eliminano l'Inter. I nerazzurri fanno per lunghi tratti la gara, ma Buffon non corre particolari pericoli, anche perché Lukaku e Lautaro non sono in serata. I padroni di casa si affidano alle ripartenze con Ronaldo che impegna tre volte Handanovic. Pirlo attende la vincente di Atalanta-Napoli.

















































LA PARTITA

Per la 20a volta nella propria storia (13 le vittorie) la Juventus approda all'ultimo atto della coppa nazionale, dando un grande dispiacere all'amico-nemico Antonio Conte, costretto a dire addio al secondo trofeo stagionale dopo la Champions League. Forti del 2-1 di San Siro, i bianconeri impostano una gara di puro contenimento, confermando ancora una volta i grandi progressi in fase difensiva, un match che ricorda quello appena vinto contro la Roma, ovvero lasciando il gioco nella mani degli avversari ed ereggendo un autentico muro davanti a Buffon. Muro sui cui vanno a sbattere sempre gli attacchi nerazzurri, con Lukaku e Lautaro che non riescono mai a rendersi pericolosi.

Nel primo tempo, dopo un iniziale predominio della Juve grazie a uno sterile possesso palla, la formazione di Conte alza il pressing e dalla parte di Hakimi e Barella crea diversi grattacapi alla coppia Alex Sandro-Bernardeschi, senza però trovare la zampata vincente. Le diverse conclusioni dei vari Lautaro, Brozovic ed Eriksen sono imprecise o murate dalla difesa bianconera. La Juve si vede solo nel finale, con il solito Cristiano Ronaldo che, tra il 42' e il 44', va tre volte alla conclusione: sulla prima si immola De Vrij, sulla seconda Handanovic si salva con i piedi e anche la terza viene murata.

Il canovaccio non cambia nella ripresa, Conte si gioca anche le carte Perisic, Sensi e Kolarov senza trovare nemmeno quel golletto che avrebbe riaperto il discorso qualificazione. Sono, anzi, i padroni di casa ad andare più vicini al gol con CR7, che però non è cinico e preciso come una settimana fa. Il portoghese calcia male al 59', poi è un grande Handanovic a dirgli di no al 64' e al 70'. Dall'altra parte ci provano in tutti i modi, ma l'ultimo passaggio è sempre impreciso e quando riescono a tirare c'è sempre, una gamba, una coscia o la testa a salvare Buffon. Al primo anno da allenatore, Pirlo conquista la sua prima finale. Conte si lecca le ferite e si mangia le mani per la gara di andata e per quei due regali (rigore di Young su Cuadrado e pasticcio Handanovic-Bastoni) che hanno indirizzato e deciso la qualificazione.

IL TABELLINO

JUVENTUS-INTER 0-0

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado (36' st Chiellini), Bentancur, Rabiot, Bernardeschi (18' st McKennie); Kulusevski (42' st Chiesa), Ronaldo. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Morata, Bonucci, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Peeters. All.: Pirlo

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (20' st Kolarov); Hakimi, Barella, Eriksen (20' st Sensi), Brozovic, Darmian (13' st Perisic); Lukaku, Lautaro Martinez. A disp.: Padelli, Radu, Gagliardini, Vecino, Ranocchia, Young, D'Ambrosio, Pinamonti. All.: Conte

Arbitro: Mariani

Marcatori:

Ammoniti: Darmian (I), Alex Sandro (J), Perisic (I), Brozovic (I)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• La Juventus ha raggiunto la Finale di Coppa Italia per la 20ª volta nella sua storia - seguono Roma (17) e Inter (13).

• La Juventus ha raggiunto la Finale di Coppa Italia in ben sei delle ultime sette stagioni; fa eccezione soltanto l’edizione 2018/19.

• Nelle ultime tre occasioni in cui la Juventus ha raggiunto la Finale di Coppa Italia (2018, 2020 e 2021), è giunta all’ultima fase del torneo senza mai perdere alcuna partita.

• L’Inter è stata eliminata in ciascuna delle ultime quattro occasioni in cui è arrivata in semifinale di Coppa Italia, di cui due volte contro la Juventus (nel 2015/16 e 2020/21).

• La Juventus è imbattuta in 11 delle 12 gare disputate dall’inizio del 2021 in tutte le competizioni, vincendo 10 di queste partite (1N).

• La Juventus è imbattuta in nove delle ultime 10 sfide contro l’Inter in tutte le competizioni, vincendo in sei occasioni (3N).

• L’Inter è rimasta imbattuta in solo due delle ultime sette trasferte contro la Juventus in tutte le competizioni (5P), pareggiando in entrambi i casi a porte inviolate.

• L’Inter è rimasta a secco di gol in ciascuna delle ultime sette trasferte contro la Juventus in tutte le competizioni.