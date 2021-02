Pagelle Inter: Lukaku e Lautaro flop, bravo Handanovic

PAGELLE INTER

di

ENZO PALLADINI

Handanovic 7 – La sua serata è un duello costante con Cristiano Ronaldo, che lo impegna un po’ nel primo tempo e lo costringe a due interventi decisivi nella ripresa.

Skriniar 5,5 – Ogni tanto si fa prendere in mezzo da Ronaldo e Bernardeschi, cerca di rimediare con il fisico, ma non vive una serata tranquillissima.

De Vrij 6,5 – Il più attento della linea difensiva interista, pronto a rattoppare anche qualche buco lasciato dai compagni.

Bastoni 6 – Molto timido dopo l’errore grave dell’andata, si muove con una circospezione che fa anche un po’ arrabbiare Conte. (Dal 20’ st Kolarov 5,5 – Spaventa con un mezzo pasticcio alla prima giocata, poi prende solo parzialmente le misure).

Hakimi 6,5 – Quando parte sulla destra e viene servito con il tempo giusto, sprigiona accelerazioni che meriterebbero maggior collaborazione.

Barella 6 – L’intesa con Hakimi sul lato destro sta diventando un’arma preziosissima per il gioco di Conte. Non sempre lucido al cento per cento.

Brozovic 6 – Prestazione agonisticamente valida, magari non sempre corroborata da una totale lucidità. Alla distanza esagera anche un po’, con l’agonismo.

Eriksen 5 – Torna a fare la mezzala e convince pochino. Gli capitano occasioni che di solito sfrutterebbe e sulle palle inattive non sembra sé stesso. (Dal 20’ st Sensi 6 – Qualche traccia del giocatore ammirato all’inizio della passata stagione).

Darmian 6 – Destra o sinistra, dove lo metti sta. E ci sta bene, perché corre tanto e fa quello che deve fare un esterno di Conte. (Dal 13’ st Perisic – Né carne né pesce, come quasi tutte le sue prestazioni di questa stagione).

Lukaku 4,5 – Quella contro la Juventus non sono mai le sue partite. Un po’ perché lo marcano bene, un po’ perché lui è un po’ meno Big Rom e non la becca quasi mai.

Lautaro Martinez 5 – Soffre la scarsa collaborazione di Lukaku e non è mai troppo preciso negli inserimenti, anche in occasioni apparentemente favorevoli.

All.: Conte 6,5 – La gioca come deve giocarla, con coraggio e determinazione, ma non trova riscontro in alcuni uomini-chiave.