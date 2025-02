Juventus, Thiago Motta: "Provo vergogna: abbiamo toccato il fondo"

Poi il tecnico traccia la via per la ripartenza: "Credo nella squadra, abbiamo giocatori di qualità. Ma la qualità non è mai sufficiente per competere, per giocare una partita di calcio come nella vita. Ci vogliono altre cose, come l'atteggiamento. Da quando sono arrivato è stato uno dei punti su cui ho insistito di più. Si possono sbagliare passaggi, tiri e scelte, ma quello che non posso accettare è questo atteggiamento". E proprio dai comportamenti giusti Thiago vuole ripartire: "Dobbiamo ripartire dall'atteggiamento e dal comportamento: dare tutto in campo e dare tutto in allenamento. Lavorando per i compagni e rispettando la storia di questo club. Questa è la base per competere. Le cose vanno meritate, non pretese: vedere la mia squadra così oggi mi ha fatto vergognare. Il problema oggi non è stato nè tecnico nè tattico: l'atteggiamento è stato sbagliato. La colpa è stata solo mia".