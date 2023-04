Coppa Italia, Italiano: "Teniamoci stretto il 2-0 dell'andata, vogliamo la finale"

COPPA ITALIA

Il tecnico della Fiorentina: "Concentrati per raggiungere il sogno della finale, possiamo entrare nella storia del club"

Nonostante il buon risultato dell'andata, Vincenzo Italiano tiene i piedi per terra in vista del secondo atto della semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese. "Domani partiamo con un piccolo vantaggio maturato all'andata, dobbiamo tenercelo stretto e sfruttarlo al meglio considerando l'importanza della posta in palio - ha spiegato il tecnico della Fiorentina -. Non esistono partite chiuse e le insidie non mancheranno". "Ma proprio perché sappiamo cosa rappresenta questa gara per la storia della Fiorentina siamo concentrati al 100% per dare tutto e accedere in finale", ha aggiunto.

Vedi anche Coppa Italia Cremonese, Ballardini: "Voglio vedere una squadra compatta"

"Nico Gonzalez l'abbiamo risparmiato per domani - ha proseguito Italiano parlando dei singoli in vist della sfida contro la Cremonese -. Ikonè e Brekalo stanno migliorando e li valuteremo". La Fiorentina, dopo una striscia lunghissima di risultati utili, ha conosciuto due inaspettate sconfitte, in Conference League contro il Lech Poznan, che pero' non ha pregiudicato il passaggio alla semifinale, e in campionato contro il Monza: sei reti prese in due partite. "Ne abbiamo parlato con i ragazzi - racconta l'allenatore viola - In precedenza la nostra compattezza difensiva ha fatto la differenza, e subivamo poche reti proprio grazie all'attenzione che mettevamo in tutte le situazioni. Secondo me abbiamo avuto meno attenzione in alcune circostanze che ci sono costate care. Pero' credo che basti solo alzare l'asticella della concentrazione e leggere in maniera piu' corretta alcune situazioni".

"Sono contento per quello che stiamo facendo - ha aggiunto il tecnico della Viola -. Vogliamo daremo il massimo, sempre. Sono orgoglioso del mio gruppo, con dei ragazzi che danno tutto. Adesso bisogna fare un ulteriore passo". "Il ritorno con la Cremonese? Sarà una partita importante per entrambi - ha proseguito-. Noi abbiamo un piccolo vantaggio e dobbiamo sfruttarlo in tutti i modi. Dobbiamo usare anche la spinta del Franchi". "Teniamoci stretto questo vantaggio per arrivare alla fine a ottenere quello che tutti sogniamo - ha continuato Italiano -. Servirà grande maturità per mettere in pratica quello che ci siamo detti in questi giorni".

"Raggiungere la finale di Coppa Italia sappiamo cosa rappresenta per i nostri tifosi", ha assicurato l'allenatore della Fiorentina. "Abbiamo sudato tantissimo per arrivare a questa partita, abbiamo avuto un percorso ottimo in coppa e sappiamo cosa significa superare questo turno e andare avanti - ha aggiunto -. Siamo consapevoli che è una partita che può farci entrare nella storia".

"Sono contento di quello che stiamo facendo quest'anno. Il fatto di aver subito approcciato bene a una competizione europea e avere mantenuto sempre vive tutte e tre le competizioni a cui partecipiamo per noi è un motivo di orgoglio - ha concluso -. Personalmente sono molto felice di affrontare questo periodo e questo grazie a dei ragazzi che ogni giorno danno tutto, arrivano al campo per migliorarsi. Adesso c'è da fare un ulteriore passo per arrivare a regalare delle emozioni ai nostri tifosi".