VERSO FIORENTINA-CREMONESE

Il tecnico dei lombardi cerca l'impresa al "Franchi" per approdare in finale di Coppa Italia, ma guarda anche alla salvezza: "Formazione pensando anche al Verona"

La Cremonese vuole continuare a sognare e anche se l'andata delle semifinali di Coppa Italia ha visto la Fiorentina imporsi sul campo dei grigiorossi, Davide Ballardini non vuole darsi già per vinto. "Il primo tempo è terminato 0-2, l'avversario che incontreremo è molto forte e per noi è molto stimolante giocare contro una squadra così forte davanti al loro pubblico. Per noi è un grande stimolo e vediamo di fare bene", ha detto il tecnico dei lombardi.

Vedi anche Coppa Italia Coppa Italia: su Canale 5 in esclusiva assoluta il ritorno delle semifinali "Noi vogliamo vedere una Cremonese compatta, squadra, che se la gioca contro la Fiorentina. Poi per me possiamo anche vincere 2-0, e non 3-0, ma la cosa importante è vedere una squadra, chiara, che quando ha la palla vuole mettere in difficoltà gli avversari, e quando la palla l'avranno loro cercheremo di essere bravi a condizionarli e a non concedere tanti spazi alle spalle, perché altrimenti ti mettono in grande difficoltà. Vogliamo vedere, ripeto, una Cremonese compatta, chiara, brava in entrambe le fasi di gioco", ha aggiunto.

Dopo il match contro la Fiorentina, la Cremonese dovrà affrontare la sfida salvezza contro il Verona ed è dunque possibile un turnover. "Nelle scelte terremo conto della partita di domani e di quella di domenica. Nelle tre partite ravvicinate abbiamo sempre utilizzato una ventina di giocatori, e anche questa volta cercheremo di gestire la rosa dei giocatori. La Cremonese è una delle poche squadre che utilizza maggiormente i giocatori della propria rosa e questo è già un aspetto importante. È importante sottolineare anche come tutti siano molto coinvolti e quando giocano facciano sempre la loro parte. C'è grande coinvolgimento e grande voglia di fare bene da parte di tutti".