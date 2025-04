Coppa Italia: Inter e Milan a caccia della finale, sarà un derby ad altissima tensione

Non sarà un derby come tutti gli altri, quello che vale la finalissima della Coppa Italia. A un anno dalla sfida che consegnò lo scudetto della seconda stella all'Inter, Conceiçao sogna un nuovo sgambetto a Inzaghi: il suo Milan si gioca il tutto per tutto per le coppe europee proprio in questo torneo. I nerazzurri, invece, vogliono riscattare il ko col Bologna e schiereranno tutti i titolarissimi: out Thuram e Dumfries, assenze pesanti.