Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Coppa Italia
TORINO-PISA 1-0

Coppa Italia: il Torino completa gli ottavi, out il Pisa

Cesare Casadei manda i granata al turno decisivo, colpendo i nerazzurri al 9'. Espulso Cuadrado, in campo Buffon jr

25 Set 2025 - 23:31

Torino-Roma sarà l'ultimo ottavo di finale della Coppa Italia, che ha visto completarsi il suo tabellone proprio stasera. I granata approdano al turno successivo sconfiggendo 1-0 il Pisa in una gara sbloccata subito e controllata per il resto del match, grazie alla rete di Casadei (9'). Una rete annullata per parte, rispettivamente a Ismajli e Raul Albiol, e un brivido finale all'Olimpico: Tramoni sfiora il pari al 95', ma il Pisa va out.

Il quadro degli ottavi finale della Coppa Italia si completa con la sfida tra la Roma e il Torino, che sconfigge 1-0 il Pisa e scaccia la crisi. Marco Baroni cambia faccia alla sua squadra dopo il tonfo contro l'Atalanta, lanciando vari volti nuovi: dentro Nkounkou e Njie, ma anche Tameze e Dembelé in un 3-4-3. Risponde con tanti giovani Gilardino, che schiera tra gli altri il 2008 Mbambi e concede svariati minuti al figlio d'arte Buffon e al 2007 Bettazzi nella ripresa. Sembra partire meglio il Pisa, all'Olimpico Grande-Torino, ma passa il Toro: Piccinini si perde Casadei, che svetta di testa e non lascia scampo a Scuffet. Siamo al 9' ed ecco la rete decisiva, in una sfida vibrante.

I granata sfiorano il raddoppio con Pedersen e Njie, Pisa poco pericoloso in un primo tempo dai ritmi alti e dai tanti errori. Nella ripresa Gilardino prova a cambiare modulo e i suoi rischiano, visto che Ismajli si vede annullare il raddoppio: tocco di mano dell'ex Empoli, inoltre c'era un precedente fallo su Scuffet (49'), Otto minuti dopo ecco la rete annullata ad Albiol, e la rabbia è doppia per il Pisa: Cuadrado viene espulso per proteste al 62'. Gilardino si gioca le carte Buffon e Bettazzi, affidandosi ai giovanissimi e a Tramoni per l'assalto in inferiorità nnumerica, e i suoi sfiorano il clamoroso pari al 95' proprio col francese: intervento strepitoso di Paleari a salvare il Torino, che aveva mancato il bis con l'erroraccio di Aboukhlal. Avanzano dunque i granata, che incroceranno ancora Gasperini: in campionato ha vinto proprio il Toro, 1-0.

coppa italia
torino
pisa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:53
Il VAR annulla il gol di Ismajli, Torino-Pisa 1-0

Il VAR annulla il gol di Ismajli, Torino-Pisa 1-0

02:40
Paleari: "Parata decisiva su Tramoni? Vi racconto"

Paleari: "Parata decisiva su Tramoni? Vi racconto"

00:57
Torino-Pisa, in campo il figlio di Buffon: promosso o bocciato?

Torino-Pisa, in campo il figlio di Buffon: promosso o bocciato?

05:38
Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

03:59
Torino-Pisa 1-0: gli highlights

Torino-Pisa 1-0: gli highlights

03:55
Gilardino: "Dobbiamo trasformare i complimenti in punti"

Gilardino: "Dobbiamo trasformare i complimenti in punti"

02:47
Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

Angori: "Belli e bravi, ma servono i gol"

09:26
Vieira: "Fiducia, Fredrup leader e Colombo arriva, tranquilli"

Vieira: "Fiducia, Fredrup leader e Colombo arriva, tranquilli"

07:31
Pagliuca: "Una sconfitta…positiva!"

Pagliuca: "Una sconfitta…positiva!"

01:09
Mauro: "Chi vince la Coppa Italia? Occhio al Como"

Mauro: "Chi vince la Coppa Italia? Occhio al Como"

06:05
Marcandalli: "Il gol è un sogno"

Marcandalli: "Il gol è un sogno"

01:47:39
Torino-Pisa: partita integrale

Torino-Pisa: partita integrale

02:55
Saporiti: "Ma che emozione è?"

Saporiti: "Ma che emozione è?"

01:59
Casadei e Ismajli: "Europa? Vogliamo andare sempre più sù"

Casadei e Ismajli: "Europa? Vogliamo andare sempre più su"

01:11
Cuadrado espulso per proteste, Pisa in 10

Cuadrado espulso per proteste, Pisa in 10

01:53
Il VAR annulla il gol di Ismajli, Torino-Pisa 1-0

Il VAR annulla il gol di Ismajli, Torino-Pisa 1-0

I più visti di Coppa Italia

Milan-Lecce: 3-0 gli highlights

Milan-Lecce: 3-0 gli highlights

Sedicesimi, tutti i gol del mercoledì

Sedicesimi, tutti i gol del mercoledì

Scaroni: "Nuovo stadio, ci siamo"

Nuovo San Siro, Scaroni: "C'è fiducia: vogliamo fare come Wembley"

Nkunku accende San Siro: gol capolavoro ed esultanza con il palloncino

Le formazioni ufficiali: il Milan si affida a Nkunku, ritorno da ex per Camarda

Gimenez, Nkunku e Pulisic: tris show al Lecce, Milan agli ottavi contro la Lazio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:45
Bologna, Skorupski: "Partita che ci fa crescere"
23:44
Bologna, Ferguson: "Vogliamo arrivare fino in fondo"
23:33
Cremonese: recuperato Payerk, out Vardy, Collocolo e Moumbagna
23:28
Neymar protagonista della collaborazione tra eFootball e Yu-Gi-Oh! Card Game
23:27
Bologna, Orsolini: "Se giochiamo così, avversari tutti alla portata"