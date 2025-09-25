Coppa Italia: il Torino completa gli ottavi, out il Pisa

I granata sfiorano il raddoppio con Pedersen e Njie, Pisa poco pericoloso in un primo tempo dai ritmi alti e dai tanti errori. Nella ripresa Gilardino prova a cambiare modulo e i suoi rischiano, visto che Ismajli si vede annullare il raddoppio: tocco di mano dell'ex Empoli, inoltre c'era un precedente fallo su Scuffet (49'), Otto minuti dopo ecco la rete annullata ad Albiol, e la rabbia è doppia per il Pisa: Cuadrado viene espulso per proteste al 62'. Gilardino si gioca le carte Buffon e Bettazzi, affidandosi ai giovanissimi e a Tramoni per l'assalto in inferiorità nnumerica, e i suoi sfiorano il clamoroso pari al 95' proprio col francese: intervento strepitoso di Paleari a salvare il Torino, che aveva mancato il bis con l'erroraccio di Aboukhlal. Avanzano dunque i granata, che incroceranno ancora Gasperini: in campionato ha vinto proprio il Toro, 1-0.