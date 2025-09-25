Coppa Italia: il Torino completa gli ottavi, out il Pisa

Cesare Casadei manda i granata al turno decisivo, colpendo i nerazzurri al 9'. Espulso Cuadrado, in campo Buffon jr
Torino-Roma sarà l'ultimo ottavo di finale della Coppa Italia, che ha visto completarsi il suo tabellone proprio stasera. I granata approdano al turno successivo sconfiggendo 1-0 il Pisa in una gara sbloccata subito e controllata per il resto del match, grazie alla rete di Casadei (9'). Una rete annullata per parte, rispettivamente a Ismajli e Raul Albiol, e un brivido finale all'Olimpico: Tramoni sfiora il pari al 95', ma il Pisa va out.
Il quadro degli ottavi finale della Coppa Italia si completa con la sfida tra la Roma e il Torino, che sconfigge 1-0 il Pisa e scaccia la crisi. Marco Baroni cambia faccia alla sua squadra dopo il tonfo contro l'Atalanta, lanciando vari volti nuovi: dentro Nkounkou e Njie, ma anche Tameze e Dembelé in un 3-4-3. Risponde con tanti giovani Gilardino, che schiera tra gli altri il 2008 Mbambi e concede svariati minuti al figlio d'arte Buffon e al 2007 Bettazzi nella ripresa. Sembra partire meglio il Pisa, all'Olimpico Grande-Torino, ma passa il Toro: Piccinini si perde Casadei, che svetta di testa e non lascia scampo a Scuffet. Siamo al 9' ed ecco la rete decisiva, in una sfida vibrante.
I granata sfiorano il raddoppio con Pedersen e Njie, Pisa poco pericoloso in un primo tempo dai ritmi alti e dai tanti errori. Nella ripresa Gilardino prova a cambiare modulo e i suoi rischiano, visto che Ismajli si vede annullare il raddoppio: tocco di mano dell'ex Empoli, inoltre c'era un precedente fallo su Scuffet (49'), Otto minuti dopo ecco la rete annullata ad Albiol, e la rabbia è doppia per il Pisa: Cuadrado viene espulso per proteste al 62'. Gilardino si gioca le carte Buffon e Bettazzi, affidandosi ai giovanissimi e a Tramoni per l'assalto in inferiorità nnumerica, e i suoi sfiorano il clamoroso pari al 95' proprio col francese: intervento strepitoso di Paleari a salvare il Torino, che aveva mancato il bis con l'erroraccio di Aboukhlal. Avanzano dunque i granata, che incroceranno ancora Gasperini: in campionato ha vinto proprio il Toro, 1-0.
Commenti (0)