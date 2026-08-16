Coppa Italia: poker per Genoa e Frosinone, De Rossi vince in rimonta

GENOA-ASCOLI 4-1

Cala il poker anche il Genoa, nell'altra gara pomeridiana: è 4-1 sull'Ascoli in rimonta. I rossoblù si schierano col 3-4-2-1 e la coppia Vitinha-Baldanzi alle spalle di Colombo, con Mitaj titolare sulla sinistra e subito protagonista. L'albanese sfiora la rete in una gara dai ritmi bassi ed è il più efficace nei rossoblù, ma perde tanto nella fase difensiva e commette vari errori. Proprio dalla sua corsia nasce lo svantaggio a sorpresa, con Silipo a saltarlo e la deviazione di Otoa che sigilla l'1-0. Il Grifone reagisce subito, ma l'Ascoli si divora il possibile raddoppio e spaventa De Rossi. La partita però cambia in pochissimi istanti, con un letale uno-due: Mitaj imbecca Marcandalli per il pari (43'), Baldanzi sfrutta l'errore di Vitale per il 2-1 al riposo (45'). L'Ascoli costruisce dal basso e rischia grosso, con Vitinha a sfiorare il tris e il clamoroso errore al 62': Rizzo non trova il portiere, Frendrup ruba palla e serve Colombo per il 3-1. I cambi rossoblù sono efficaci e l'Ascoli, di fatto, non va oltre una chance per Guiebre. Colombo si divora il potenziale poker in contropiede e il suo sostituto, Havel, lo trova all'81': l'assist è di un altro neoacquisto, l'ex Modena Wiafe. L'austriaco va vicino alla doppietta e il Genoa festeggia, vincendo 4-1. Ora sfiderà il Südtirol, per centrare gli ottavi e sfidare l'Inter.