Coppa Italia, ecco quanto vale: fino a 7,6 milioni alla vincitrice

Archiviata la 30a giornata di Serie A, è tempo di Coppa Italia con le semifinali Juventus-Lazio e Fiorentina-Atalanta. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, arrivare in fondo alla manifestazione vale almeno 5 milioni di euro (per la finalista perdente) e fino a 7,6 milioni di euro per chi solleva il trofeo. Il tutto senza dimenticare gli incassi da botteghino per ogni partita disputata in casa. Inoltre la vincitrice parteciperà alle Final Four di Supercoppa Italiana in Arabia, con un montepremi totale di 23 milioni. Accedere alla finale della Coppa Italia, e considerando anche la Supercoppa, potrà portare complessivamente per ogni club da un minimo di 6,5 a un massimo di 15,6 milioni di euro.