Calcio
Coppa Italia
ATALANTA-GENOA 4-0

Coppa Italia, Atalanta-Genoa 4-0: dominio Dea negli ottavi di finale

I bergamaschi eliminano il Grifone dalla manifestazione: nei quarti di finale sarà sfida alla Juventus

di Redazione
03 Dic 2025 - 18:14

Buona la prima per l’Atalanta in Coppa Italia. La Dea fa il suo debutto stagionale nella competizione e vince 4-0 contro il Genoa negli ottavi di finale. Alla New Balance Arena Djimsiti sblocca il risultato al 19’, mentre i rossoblù restano in dieci al 36’ per un rosso diretto a Fini. A sigillare il match sono allora de Roon (54’), Pasalic (82’) e Ahanor (91’). Il Grifone viene quindi eliminato, mentre i bergamaschi sfideranno la Juventus nei quarti di finale.

LA PARTITA
L’Atalanta di Palladino fa il suo debutto nella Coppa Italia 2025/26 ospitando a Bergamo il Genoa di De Rossi, qualificatosi agli ottavi di finale dopo aver battuto 3-1 l’Empoli nel turno scorso (quando in panchina sedeva ancora Vieira). Pronti, via e Sportiello deve già salvare i padroni di casa dopo pochi secondi, evitando un autogol a Kolasinac. Al 18’ Pasalic colpisce invece una traversa con un bel colpo di testa, mentre trova il fondo della rete l’inzuccata di Djimsiti un minuto più tardi: perfetto il cross di Zalewski. La Dea sale così sull’1-0, ma perde contemporaneamente Sulemana per infortunio: al suo posto entra Maldini, che colpisce un palo direttamente su punizione al 29’. Sempre l’ex Milan si divora poi una clamorosa chance per raddoppiare in contropiede, mentre il Genoa al 36’ si ritrova improvvisamente in dieci: Fini viene infatti espulso per un fallo da ultimo uomo su Bellanova, lanciato a rete. L’Atalanta approfitta allora della superiorità numerica e al 54’ vola sul 2-0 grazie a un gran destro al volo di de Roon, chiudendo poi ogni discorso all’82’: a sigillare la partita è Pasalic, bravo ad attaccare il secondo palo sul tiro sbilenco di Scamacca. Nel recupero c’è poi gioia anche per Ahanor, per il classico gol dell’ex. La Dea vince quindi 4-0 e si qualifica ai quarti di finale, dove affronterà la Juventus. Saluta la competizione il Genoa.

IL TABELLINO
ATALANTA-GENOA 4-0
Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti (15’ st Brescianini), Hien, Kolasinac (15’ st Ahanor); Bellanova (29’ st Bernasconi), de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere (15’ st Samardzic), Sulemana (21’ Maldini); Scamacca. A disp.: Carnesecchi, Rossi, Kossounou, Musah, Lookman, Ederson, Scalvini, Krstovic. All.: Palladino
Genoa (3-5-2): Siegrist; Norton Cuffy (33’ st Venturino), Otoa, Vasquez; Ellertson, Frendrup (25’ st Onana), Stanciu (25’ st Cuenca), Masini, Fini; Carboni (1’ st Marcandalli), Ekhator (25’ st Ekuban). A disp.: Leani, Sommariva, Thorsby, Martin, Ostigard, Vitinha, Messias, Colombo. All.: De Rossi
Arbitro: Perri
Marcatori: 19’ Djimsiti, 9’ st de Roon, 37’ st Pasalic, 45’+1’ st Ahanor
Espulsi: Fini (G)

La Dea raggiunge la Juve ai quarti di Coppa Italia

1 di 20
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

atalanta-genoa
coppa italia

