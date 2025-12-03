Coppa Italia, Atalanta-Genoa 4-0: dominio Dea negli ottavi di finale

LA PARTITA

L’Atalanta di Palladino fa il suo debutto nella Coppa Italia 2025/26 ospitando a Bergamo il Genoa di De Rossi, qualificatosi agli ottavi di finale dopo aver battuto 3-1 l’Empoli nel turno scorso (quando in panchina sedeva ancora Vieira). Pronti, via e Sportiello deve già salvare i padroni di casa dopo pochi secondi, evitando un autogol a Kolasinac. Al 18’ Pasalic colpisce invece una traversa con un bel colpo di testa, mentre trova il fondo della rete l’inzuccata di Djimsiti un minuto più tardi: perfetto il cross di Zalewski. La Dea sale così sull’1-0, ma perde contemporaneamente Sulemana per infortunio: al suo posto entra Maldini, che colpisce un palo direttamente su punizione al 29’. Sempre l’ex Milan si divora poi una clamorosa chance per raddoppiare in contropiede, mentre il Genoa al 36’ si ritrova improvvisamente in dieci: Fini viene infatti espulso per un fallo da ultimo uomo su Bellanova, lanciato a rete. L’Atalanta approfitta allora della superiorità numerica e al 54’ vola sul 2-0 grazie a un gran destro al volo di de Roon, chiudendo poi ogni discorso all’82’: a sigillare la partita è Pasalic, bravo ad attaccare il secondo palo sul tiro sbilenco di Scamacca. Nel recupero c’è poi gioia anche per Ahanor, per il classico gol dell’ex. La Dea vince quindi 4-0 e si qualifica ai quarti di finale, dove affronterà la Juventus. Saluta la competizione il Genoa.