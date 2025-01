Coppa Italia, al via i quarti: si comincia con Atalanta-Bologna. Milan-Roma il 5 febbraio

L'attuale edizione, trasmessa in esclusiva da Mediaset (fino al 2026/27) porta con sè una grossa novità: l'eliminazione dei tempi supplementari per i prossimi due turni. Fino ai quarti compresi, infatti, tutte partite si disputeranno in gara unica con i rigori in caso pareggio nei 90 minuti di gioco. Dalle semifinali invece il via ai match con andata e ritorno e l'introduzione degli eventuali supplementari. Resta la finale all'Olimpico programmata per il 14 maggio 2025.