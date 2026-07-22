Fiorentina, vittoria per 1-0 contro il Gubbio nella prima amichevole

22 Lug 2026 - 21:52
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© italyphotopress

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Nella prima amichevole della stagione, disputata al Viola Park, la Fiorentina ha battuto il Gubbio per 1-0 grazie al calcio di rigore siglato da Gudmundsson al 48' del primo tempo. Nonostante la giornata molto calda tanti tifosi sono accorsi al Viola Park ad assistere alla prima uscita stagionale della squadra di Fabio Grosso. Come era prevedibile una gara dai ritmi bassi anche perché il ritiro estivo viola è iniziato solo pochi giorni fa.

Nel primo tempo Grosso ha schierato la squadra col 4-3-3 con De Gea in porta (confermato il capitano della squadra), la linea difensiva formata da Dodo, Dragusin, Ranieri e Brescianini, a centrocampo Mandragora con Ndour e Atta, mentre in attacco Fortini, Gudmundsson, Piccoli. A inizio secondon tempo Grosso cambiava quasi tutta la formazione andando a schierare Christensen in porta, poi Jimenez, Comuzzo, Viery e Balbo in difesa; Fabbian, Fagioli, Brescianini; a centrocampo con Fortini Kean e Pirro. in attacco.

Durante il secondo tempo è entrato in campo anche l'ultimo acquisto della Fiorentina il centrocampista della Costa d'Avorio Oulai. "È un gruppo di ragazzi seri, sanno da dove arrivano e sanno cosa vogliono fare. Stiamo facendo bene, abbiamo messo benzina nelle gambe e lo faremo ancora. Dobbiamo proseguire così e arrivare al meglio agli appuntamenti che contano". Così l'allenatore Fabio Grosso al termine dell'amichevole.

E ancora: "Abbiamo grossi margini di miglioramento, ma si colmano col lavoro. Non posso dare sentenze dopo pochi giorni di lavoro, la strada è lunga e tortuosa. Siamo partiti col piede giusto, c'è grande voglia di mettere in campo le nostre qualità. Mancano due esterni di attacco? È una squadra che riempita nelle posizioni, ce ne sono alcune ancora scoperte. Sono arrivati ragazzi di grande prospettiva ma che vanno aiutati per esprimere il loro potenziale, noi abbiamo iniziato a farlo". Infine su Moise Kean: "Lo vedo molto tranquillo. Ho avuto il piacere di ritrovarlo da uomo, giocatore affermato, lo avevo conosciuto da ragazzino. È un giocatore fortissimo, le voci di mercato ci sono ma noi andiamo solo in campo per migliorare. Io sarei felice di averlo, se così non sarà gli faremo l'in bocca al lupo".

L'amichevole contro il Gubbio ha chiuso sostanzialmente la prima fase di ritiro della Fiorentina perché da venerdì riprenderà gli allenamenti in Inghilterra, dove giocherà due amichevoli: contro il Queens Park Rangers e il Watford dell'ex viola Edoardo Bove.

Infine, oggi al Viola Park, in ottica dei festeggiamenti quest'anno per i 100 anni del club viola ha ospitato il primo annullo filatelico dedicato al francobollo celebrativo del Centenario della Fiorentina. Un evento che apre ufficialmente le celebrazioni per i cento anni di storia del club, rendendo omaggio alla sua tradizione. Presenti il Direttore generale viola Alessandro Ferrari, il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi, l'ex capitanoDario Dainelli, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti, Letizia Perini, assessore allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Firenze, il Governatore della Regione Toscana Eugenio Giani, Marco Di Nicola (responsabile commerciale filatelia di Poste Italiane) e Fausta Bergamotto (sottosegretario di Stato al Ministero delle imprese).

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