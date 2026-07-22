Fiorentina, vittoria per 1-0 contro il Gubbio nella prima amichevole

E ancora: "Abbiamo grossi margini di miglioramento, ma si colmano col lavoro. Non posso dare sentenze dopo pochi giorni di lavoro, la strada è lunga e tortuosa. Siamo partiti col piede giusto, c'è grande voglia di mettere in campo le nostre qualità. Mancano due esterni di attacco? È una squadra che riempita nelle posizioni, ce ne sono alcune ancora scoperte. Sono arrivati ragazzi di grande prospettiva ma che vanno aiutati per esprimere il loro potenziale, noi abbiamo iniziato a farlo". Infine su Moise Kean: "Lo vedo molto tranquillo. Ho avuto il piacere di ritrovarlo da uomo, giocatore affermato, lo avevo conosciuto da ragazzino. È un giocatore fortissimo, le voci di mercato ci sono ma noi andiamo solo in campo per migliorare. Io sarei felice di averlo, se così non sarà gli faremo l'in bocca al lupo".