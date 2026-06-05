Mondiali 2026, Cannavaro carica l'Uzbekistan: "I grandi sogni si costruiscono a piccoli passi"

A due settimane dal debutto assoluto in una fase finale del Mondiale, Fabio Cannavaro ha caricato il "suo" Uzbekistan con un post su Instagram. "I grandi sogni si costruiscono così, a piccoli passi", le parole del tecnico della Nazionale asiatica che lunedì 8 giocherà contro i Paesi Bassi l'ultima amichevole prima di partire verso il Nordamerica. "Lo sentiamo sulla pelle. Stiamo lavorando duro per il nostro primo Mondiale che è sempre più vicino", ha aggiunto il ct.

L'esordio sarà il 18 giugno (ore 4 in Italia) contro la Colombia a Città del Messico. La truppa di Cannavaro si trasferirà poi negli Stati Uniti per sfidare Portogallo (23 giugno, alle 19 a Houston) e Repubblica Democratica del Congo (28 giugno ad Atlanta, 1.30 italiane).

