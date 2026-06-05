Milan senza dirigenti, tocca a Marangon: sarà il team manager a rappresentare il club ai calendari

05 Giu 2026 - 12:58
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Con la dirigenza praticamente azzerata, sarà Alberto Marangon a rappresentare il Milan in occasione della presentazione dei calendari di Serie A in programma questo pomeriggio a Parma (ore 18.30 e in streaming su Sportmediaset.it). Parliamo del team manager del club, dall'agosto del 2023 a Milanello. Tre anni fa Marangon trovò sulla panchina del Milan Stefano Pioli con il quale aveva lavorato a lungo alla Fiorentina affrontando anche la dolorosa morte di Davide Astori. Marangon, classe 1979, ha lavorato anche con Bari e Sampdoria.

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