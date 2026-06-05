Nazionale, Pisilli: "L'importante è dare le occasioni ai giovani. Roma? Legame speciale"

Il centrocampista della Roma, dopo un inizio non facile, è riuscito da dicembre a trovare sempre più spazio. "Cosa mi aspetto dalla prossima stagione? Ora sono concentrato al 100% sull'impegno con la Nazionale, poi andrò in vacanza. Se mi vedo ancora in giallorosso? Ho un legame speciale con il club e i tifosi, ho sempre fatto il tifo per la Roma, non vedo perché per adesso dovrei lasciarla".