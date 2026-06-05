Il Como affronterà Liverpool in amichevole ad Anfield il 16 agosto

05 Giu 2026 - 12:22
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Como vuol dire Champions © Da video

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Il Como si recherà ad Anfield quest'estate per affrontare il Liverpool FC in un'amichevole precampionato domenica 16 agosto, con calcio d'inizio alle 18 (ora locale). Lo comunica il club lombardo in una nota. "La partita segnerà il primo incontro in assoluto tra il Como 1907 e il Liverpool FC, portando i Lariani in uno degli stadi più iconici del calcio durante preparativi per la nuova stagione - sottolinea la società lombarda - Per il Como sarà l'occasione di mettersi alla prova contro uno dei club più leggendari d'Europa, in un contesto famoso in tutto il mondo per la sua atmosfera, storia e fascino. I tifosi potranno acquistare i biglietti d'ingresso generici per la partita; ulteriori dettagli sulla biglietteria saranno comunicati a breve tramite i canali ufficiali del club".

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