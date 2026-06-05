Elezioni Federcalcio, caso Malagò: Abodi chiede verifica su presunta ineleggibilità

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata dal Senatore Roberto Marti sulla presunta ineleggibilità di Giovanni Malagò alla presidenza della Federcalcio ha chiesto formalmente al Coni e all'Anac una verifica sull'applicazione delle norme sul 'pantouflage' in relazione alle cariche apicali del sistema sportivo. La questione riguarda Malagò, candidato alla presidenza Figc dopo aver guidato fino all'anno scorso il Coni (a cui la Federcalcio è federata).