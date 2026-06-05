Elezioni Federcalcio, caso Malagò: Abodi chiede verifica su presunta ineleggibilità

05 Giu 2026 - 14:32
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Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata dal Senatore Roberto Marti sulla presunta ineleggibilità di Giovanni Malagò alla presidenza della Federcalcio ha chiesto formalmente al Coni e all'Anac una verifica sull'applicazione delle norme sul 'pantouflage' in relazione alle cariche apicali del sistema sportivo. La questione riguarda Malagò, candidato alla presidenza Figc dopo aver guidato fino all'anno scorso il Coni (a cui la Federcalcio è federata).

Il Comitato olimpico nazionale e l'Autorità nazionale anticorruzione, secondo quanto anticipato dall'Ansa, avvieranno una verifica per "chiarire l'applicazione delle norme sul 'pantouflage' in relazione alle cariche apicali del sistema sportivo. La decisione - si legge in una nota - è stata assunta con l'obiettivo di acquisire, come richiesto dall'interrogante, ogni elemento utile a garantire tempestiva certezza del diritto, trasparenza e tutela dell'integrità del sistema sportivo italiano".

Cos'è il pantouflage?

 Il pantouflage identifica il transito professionale di ex funzionari statali o impiegati pubblici verso aziende private, una pratica regolata in Italia da un divieto di tre anni volto a evitare conflitti di interesse ed episodi di corruzione per chi ha esercitato poteri negoziali o autoritativi. La normativa nazionale punisce severamente la violazione del periodo di incompatibilità - nato per impedire lo sfruttamento di posizioni di vantaggio in favore di impieghi aziendali più remunerativi - stabilendo l'immediata nullità del nuovo contratto lavorativo siglato. 

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