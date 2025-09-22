Coppa Italia, Allegri verso il Lecce: "Lo valuteremo in vista del Napoli"

Appuntamento che Massimiliano Allegri dovrà seguire nuovamente in tribuna in quanto chiamato a scontare la seconda giornata di squalifica rimediata ai tempi della Juventus. "Domani sarà una competizione diversa dal campionato, è una gara da dentro e fuori. Non ci sono nemmeno i supplementari, quindi non dobbiamo arrivare ai rigori che sono una lotteria. Vincere non è mai facile, dovremo avere il giusto approccio - ha spiegato il tecnico livornese ai microfoni di SportMediaset -. Quando non segui la partita dalla panchina la vivi in maniera diversa, vederla dalla tribuna è diverso. Speriamo che sia l'ultima volta, perché non posso permettermelo più...".