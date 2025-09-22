Logo SportMediaset
VERSO MILAN-LECCE

Coppa Italia, Allegri verso il Lecce: "Lo valuteremo in vista del Napoli"

Il tecnico dei rossoneri ha dato qualche indicazione sulla formazione: "Nkunku sta meglio, potremmo schierarlo dal primo minuto"

22 Set 2025 - 14:20

Il Milan con le vittorie contro Lecce, Bologna e Udinese sembra aver trovato la strada giusta dopo la sconfitta all'esordio in campionato contro la Cremonese, tuttavia un passaggio fondamentale per capire la condizione del Diavolo sarà la sfida di Coppa Italia con il Lecce prevista domani sera su Canale 5 con diretta esclusiva dalle 21.

Appuntamento che Massimiliano Allegri dovrà seguire nuovamente in tribuna in quanto chiamato a scontare la seconda giornata di squalifica rimediata ai tempi della Juventus. "Domani sarà una competizione diversa dal campionato, è una gara da dentro e fuori. Non ci sono nemmeno i supplementari, quindi non dobbiamo arrivare ai rigori che sono una lotteria. Vincere non è mai facile, dovremo avere il giusto approccio - ha spiegato il tecnico livornese ai microfoni di SportMediaset -. Quando non segui la partita dalla panchina la vivi in maniera diversa, vederla dalla tribuna è diverso. Speriamo che sia l'ultima volta, perché non posso permettermelo più...".

Allegri probabilmente darà spazio a qualcuno che ha meno minuti sulle gambe, ma dovrà fare i conti ancora una volta con l'assenza di Rafael Leao: "Nkunku sta meglio, potrebbe anche partire dall'inizio. Domani è un'occasione per vedere chi ha giocato meno, ma è un'occasione per andare avanti e passare il turno - ha aggiunto Allegri -. Il rientro di Leao non sarà assolutamente domani. Lo valuteremo giovedì e venerdì e poi decideremo se potrà essere o meno a disposizione per il Napoli".

