Atalanta, "a lutto per la morte di Eugenio Perico"

L'Atalanta Bergamasca Calcio ha espresso in una nota sul proprio sito web ufficiale il cordoglio per la scomparsa, avvenuta oggi a 74 anni, di Eugenio Perico. "Atalanta in lutto, è scomparso Eugenio Perico. Cresciuto nel settore giovanile atalantino, Perico, bergamasco di Curno, ha vestito la maglia della prima squadra per sei stagioni, dall'ottobre 1981 al campionato 1986/87, collezionando complessivamente 173 presenze e realizzando 2 reti", si legge nel comunicato. "Dopo aver concluso la carriera da calciatore, ha proseguito il suo percorso in nerazzurro come allenatore del vivaio, contribuendo in modo significativo alla crescita di tanti giovani talenti. Nel settore giovanile ha conquistato quattro scudetti con la categoria Giovanissimi Nazionali, lasciando un importante segno nella storia e nei valori del Club. Il Presidente Antonio Percassi, il co-Chairman Stephen Pagliuca e tutta la famiglia Atalanta si stringono con affetto alla famiglia di Eugenio Perico, esprimendo le più sentite e sincere condoglianze", chiude la società nerazzurra.