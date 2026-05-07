Tutto facile per Crystal Palace e Rayo Vallecano: Shakhtar e Strasburgo si arrendono in semifinale

Tutto piuttosto facile per il Crystal Palace, che forte del 4-1 della semifinale di andata piega per 2-1 lo Shakhtar Donetsk anche al ritorno e conquista la finale. Gli ospiti partono forte alla ricerca dell’impresa, ma al 25’ ecco il vantaggio inglese: cross basso in tap-in di Munoz e deviazione nella propria porta di Henrique. Verso la fine del primo tempo gli ucraini pareggiano i conti con Eguinaldo proprio su assist di Henrique (34’), ma a inizio ripresa arriva il colpo del ko: Mitchell innesca Sarr, che sigla il 2-1 nel definitivo 5-2 complessivo che vale vittoria e qualificazione alla finale.