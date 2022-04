Roma, Mourinho: "Giovedì episodio brutto ma isolato. Siamo forti e più bravi"

VERSO ROMA-BODO

Lo Special One presenta il ritorno dei quarti di Conference League: "Per domani mi aspetto solo una partita di calcio"

La Roma è chiamata a vincere con due gol di scarto contro il Bodo/Glimt per centrare le semifinali di Conference League e lasciarsi alle spalle le polemiche del match di andata. "Quello che è successo giovedì scorso è una situazione fuori dal contesto, la partita è stata normale e anche il finale di partita è stato normale - ha spiegato Mourinho -. E’ un episodio brutto ma completamente isolato dal contesto. Vogliamo giocare a pallone, il comportamento deve essere esemplare e per domani mi aspetto solo una partita di calcio. I più bravi siamo noi, ne sono convinto. Siamo forti e preparati, sono molto fiducioso dei miei".

La stampa norvegese insiste sul litigio tra il tecnico Knutsen e il preparatore dei portieri giallorosso Nuno Santos. Il Bodo dice che è la panchina della Roma ha provocato la situazione con Santos, che ne pensa?: “Io non penso, la Uefa pensa. Io non decido, la Uefa decide. Non mi interessa quello che dice il direttore del Bodo, non mi interessa quello che dicono gli altri".

Sulla squadra. "I ragazzi stanno bene e sono tutti disponibili, nessuno è infortunato, solo Spinazzola ancora non è in condizione di iniziare la partita. Mancini sta bene. L’avversario di qualità ma non c’è niente di nuovo, domenica scorsa era 1 a 0 per la Salernitana e adesso c’è un 2-1 per il Bodo, abbiamo 90' per vincere la partita".

L'importanza della panchina. "La panchina come soluzione è molto importante e io penso che nei momenti di difficoltà prima la panchina aveva poche soluzioni, adesso in panchina ci sono 5/6 giocatori di qualità. Contro la Salernitana senza di loro sarebbe stato difficile vincere la partita, abbiamo cambiato e abbiamo trovato una soluzione per pareggiare e cambiare la partita. E’ molto importante, domani ci sono dei cambi da fare".