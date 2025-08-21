Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
conference league
STASERA ALLE 20

Conference: Fiorentina in campo contro il Polissya per l'andata del playoff

A Presov, i viola sfidano gli ucraini per accedere al girone. Pioli con il miglior undici possibile

21 Ago 2025 - 09:11
© Getty Images

© Getty Images

In attesa di debuttare in Serie A, la Fiorentina scende in campo per disputare l'andata del playoff di Conference League. I viola, sul neutro di Presov (in Slovenia), sfidano gli ucraini del Polissya con l'obiettivo di ipotecare l'accesso al girone prima del ritorno, previsto per il 28 agosto al Franchi. Pioli non pensa al match col Cagliari e schiera la miglior formazione possibile con tutti i big: Dzeko, Kean e Gudmundsson.

Per il quarto anno di fila, la Fiorentina tenta l'assalto alla Conference. Dopo le finali del 2022/2023 e del 2023/2024 e la semifinale della scorsa stagione, la Viola proverà ancora ad arrivare il più avanti possibile nella competizione, ma parte come sempre dal preliminare. Un doppio confronto che, nelle scorse tre edizioni, ha sempre portato apprensione ai toscani: un anno fa eliminarono la Puskas Akademia solo ai rigori, mentre nel 2023 fu necessaria la rimonta sul Rapid Vienna firmata dalla doppietta di Nico Gonzalez e nel 2022 si imposero di misura sul Twente. Occhio, allora, a sottovalutare gli ucraini del Polissya, ultimo ostacolo prima della fase a campionato, al secondo anno di format.

Anche perché, guardando solo ai risultati, la Fiorentina non ha incantato nelle amichevoli precampionato, soprattutto quelle contro le inglesi: due ko con Leicester (2-0) e United (seppur ai rigori dopo l'1-1 dei primi 90 minuti), 0-0 con il Nottingham. Il Polissya, che invece sta già disputando il campionato, ha perso le ultime tre partite: due di Premier ucraina più il ritorno del preliminare col Paks (2-1), che non ha però compromesso la qualificazione a questo doppio confronto in virtù del 3-0 dell'andata.

Il debutto col Cagliari in Serie A, insomma, è ancora lontano: prima c'è da pensare alla Conference e per questo Pioli non dovrebbe fare ragionamenti di formazione, schierando il miglior undici possibile. Si va verso un 3-4-2-1 con il nuovo acquisto Sohm (a segno contro lo United) a centrocampo e Dzeko e Gudmundsson a sostegno di Kean come unica punta. Calcio d'inizio fissato per le 20 a Presov, campo neutro in Slovenia. Il ritorno è invece in programma tra una settimana al Franchi.

fiorentina
kean
pioli

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:11

"Saluti mio fratello tifoso giallorosso?": e Papa Leone XIV non si tira indietro

00:33
DICH RANIERI PRE CONFERENCE 20/8 DICH

Ranieri: "Essere capitano della Fiorentina è per me un grande orgoglio"

01:11
DICH PIOLI PRE CONFERENCE 20/8 DICH

Pioli: "E' l'occasione per stare in Europa dove stanno le grandi squadre"

00:57
MCH KRSTOVIC A ZINGONIA 20/8 MCH

Atalanta, Krstovic è arrivato a Zingonia

01:13
Gattuso, le consultazioni

Gattuso verso l'esordio: attesa per i convocati

01:27
La Juve è un cantiere

Juve, cantiere aperto verso l'esordio: certezza Bremer

01:27
Sucic in regia la novità

Inter, Sucic in regia la novità

01:36
Lookman separato in casa

Atalanta, Lookman separato in casa

01:36
La sfida di Carlos Cuesta

La sfida di Carlos Cuesta

01:18
Toro, il nuovo Zapata

Toro, il nuovo Zapata

01:23
Udinese, nuovi gol

Udinese, nuovi gol

01:27
Che attacco per Allegri?

Che attacco per Allegri?

01:29
Napoli, per ora c'è Lucca

Napoli, per ora c'è Lucca

01:22
Solet, voglia di volare

Solet, voglia di volare

05:17
Sottil: "Volevamo risposte importanti, peccato non aver trovato il gol"

Sottil: "Volevamo risposte importanti, peccato non aver trovato il gol"

00:11

"Saluti mio fratello tifoso giallorosso?": e Papa Leone XIV non si tira indietro

I più visti di Conference League

Il 28 agosto nasce la Champions League con i sorteggi di Montecarlo: ecco le fasce delle italiane

Pioli: "Pronti per la Conference, abbiamo già idee e uno stile di gioco"

Sorteggio benevolo per la Fiorentina, ai quarti c'è il Lech Poznan

Stefano Pioli

Sorteggio Conference: la Fiorentina contro Polissya o Paksi ai playoff

Poker al Betis in rimonta: il Chelsea vince la Conference League e fa la storia. Primo trofeo per Maresca

La Fiorentina ritrova Kean e punta la terza finale consecutiva di Conference

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:19
Cagliari, Mina: "Ranieri è bravissimo, con Pisacane possiamo fare un bel campionato"
11:11
Milan, domani Allegri in conferenza stampa: l'orario
10:37
Argentina, raid uiltras con spranghe e bastoni nel settore ospiti: 90 arresti
10:08
Roma, lesione miotendinea per Bailey
09:22
Milan, con la Cremonese è già emergenza in attacco