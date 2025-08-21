Conference: Fiorentina in campo contro il Polissya per l'andata del playoff

Per il quarto anno di fila, la Fiorentina tenta l'assalto alla Conference. Dopo le finali del 2022/2023 e del 2023/2024 e la semifinale della scorsa stagione, la Viola proverà ancora ad arrivare il più avanti possibile nella competizione, ma parte come sempre dal preliminare. Un doppio confronto che, nelle scorse tre edizioni, ha sempre portato apprensione ai toscani: un anno fa eliminarono la Puskas Akademia solo ai rigori, mentre nel 2023 fu necessaria la rimonta sul Rapid Vienna firmata dalla doppietta di Nico Gonzalez e nel 2022 si imposero di misura sul Twente. Occhio, allora, a sottovalutare gli ucraini del Polissya, ultimo ostacolo prima della fase a campionato, al secondo anno di format.



Anche perché, guardando solo ai risultati, la Fiorentina non ha incantato nelle amichevoli precampionato, soprattutto quelle contro le inglesi: due ko con Leicester (2-0) e United (seppur ai rigori dopo l'1-1 dei primi 90 minuti), 0-0 con il Nottingham. Il Polissya, che invece sta già disputando il campionato, ha perso le ultime tre partite: due di Premier ucraina più il ritorno del preliminare col Paks (2-1), che non ha però compromesso la qualificazione a questo doppio confronto in virtù del 3-0 dell'andata.



Il debutto col Cagliari in Serie A, insomma, è ancora lontano: prima c'è da pensare alla Conference e per questo Pioli non dovrebbe fare ragionamenti di formazione, schierando il miglior undici possibile. Si va verso un 3-4-2-1 con il nuovo acquisto Sohm (a segno contro lo United) a centrocampo e Dzeko e Gudmundsson a sostegno di Kean come unica punta. Calcio d'inizio fissato per le 20 a Presov, campo neutro in Slovenia. Il ritorno è invece in programma tra una settimana al Franchi.