Il Bodo non ha paura di Roma: "I clacson sotto l'hotel? Metteremo i tappi"

Con l'allenatore del Bodo Glimt sospeso provvisoriamente dall'Uefa, ci hanno pensato due giocatori, Ulrik Saltnes e Marius Hoibraten, ad affrontare la stampa alla vigilia della partita di ritorno dei quarti di finale di Conference League contro la Roma. Il tema del giorno, oltre alle polemiche legate alla rissa che ha coinvolto il tecnico Knutsen nell'andata in Norvegia, riguarda l'appello di alcuni tifosi giallorossi a disturbare il sonno del Bodo nella notte della vigilia: “Siamo abituati alla confusione e andrà tutto bene. Abbiamo tante persone con noi per la sicurezza, ma non siamo spaventati. Se qualcuno suonerà il clacson metterò i tappi”, ha detto Saltnes. Getty Images

Il centrocampista del Bodo ha poi parlato della partita, con i norvegesi che possono gestire l'esile vantaggio dell'andata: "Dobbiamo concentrarci su quello che possiamo controllare: noi stessi e la partita. Ci siamo sempre esercitati e lo vedremo nella pratica. Non vediamo l’ora di giocare la partita, è un’opportunità fantastica e io sono contento di vivere questa esperienza contro la Roma. Siamo qui per divertirci e goderci questo momento”. Sull'assenza dell'allenatore ha detto: "La preparazione è la stessa, il 99% avviene prima, per cui non c’è motivo di preoccuparci. I nostri tifosi indosseranno la maschera di Knutsen? Trovo che sia fantastico. Se non fossi stato un giocatore avrei fatto sicuramente il tifoso. Sono un po’ invidioso di chi può trascorrere la Pasqua qui a Roma. Non abbiamo paura per la sicurezza dei tifosi. Conosco gente che viene qui con i figli, se dovessero sentire che questo clima toglie entusiasmo sarebbe spiacevole. A loro dico di divertirsi e fare il tifo. Non credo che ci capiterà spessissimo di giocare i quarti di finale in questo stadio”.

Marius Hoibraten ha invece parlato della polemica sul campo dell'andata: "Mourinho lo fa apposta a parlare del sintetico, ma siamo tranquilli. Parlare del campo in erba è qualcosa su cui non vogliamo spendere tante energie. Siamo bravi sia sul campo sintetico che in erba, siamo fiduciosi in ogni caso. In una carriera si gioca su tanti tipi di campi e quindi va bene così".