Palladino: "Sicuro che i risultati sarebbero arrivati, ma non abbiamo fatto nulla"

La Fiorentina ha rialzato la testa in campionato e, alla vigilia della sfida di Conference League contro il San Gallo, Raffaele Palladino dice di non essere sorpreso. "Sono da 20 anni in questo mondo e so come vanno queste cose: non c'è equilibrio e si parla troppo facilmente da un eccesso all'altro. Io conosco solo il lavoro. Ero sicuro che prima o poi i risultati sarebbero arrivati. Sono contento, ma bisogna continuare così perché non abbiamo fatto ancora nulla", ha detto l'allenatore viola