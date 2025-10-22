Fiorentina, Pioli: "Momento delicato ma ne usciremo. Falsità su di noi, la squadra è più unita di quello che si dice"

Il tecnico viola alla vigilia della sfida di Conference in casa del Rapid Vienna: "Le ultime prestazioni sono state di buon livello ma ancora non è sufficiente"
"Il nostro momento in campionato è delicato, le ultime prestazioni sono state di buon livello ma ancora non è sufficiente. Riusciremo ad uscirne". La Fiorentina si butta con testa e gambe sulla sfida di Conference League contro il Rapid Vienna per dimenticare l'ultimo posto in classifica e rialzare la testa. "I risultati sono pesanti e incidono nelle valutazioni di tutto, dobbiamo fare quel passo in più, ci vorrà tempo - ha detto il tecnico viola Stefano Pioli alla vigilia - La squadra ci crede, lavora bene e con i giusti atteggiamenti, è consapevole della situazione, è compatta e più unita di quello che si dice e vuole venire fuori da un momento difficile. Le voci sono falsità. Sappiamo che il momento va superato. Dobbiamo essere squadra nei momenti difficili della partita, che arrivano sempre. Dobbiamo essere più attenti e determinati".
"Il campionato è un'altra storia ma conta domani - ha detto Pioli in conferenza stampa - Poi sappiamo quanto le prossime tre partite in campionato siano importanti. Ma la partita di domani non vuol dire nulla per domenica, sono ugualmente importanti. Domani dobbiamo fare bene perché in Europa giocano tutte con molto ritmo. Poi ci ributteremo nel campionato che è la priorità. Confronto con i giocatori? Io non smentisco ma se qualche giocatore va a dire qualcosa al mister ti pare che uno gli dice di no? Sono falsità. Noi siamo uniti".