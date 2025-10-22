Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
conference league
VERSO RAPID VIENNA-FIORENTINA

Fiorentina, Pioli: "Momento delicato ma ne usciremo. Falsità su di noi, la squadra è più unita di quello che si dice"

Il tecnico viola alla vigilia della sfida di Conference in casa del Rapid Vienna: "Le ultime prestazioni sono state di buon livello ma ancora non è sufficiente"

22 Ott 2025 - 19:08

"Il nostro momento in campionato è delicato, le ultime prestazioni sono state di buon livello ma ancora non è sufficiente. Riusciremo ad uscirne". La Fiorentina si butta con testa e gambe sulla sfida di Conference League contro il Rapid Vienna per dimenticare l'ultimo posto in classifica e rialzare la testa. "I risultati sono pesanti e incidono nelle valutazioni di tutto, dobbiamo fare quel passo in più, ci vorrà tempo - ha detto il tecnico viola Stefano Pioli alla vigilia - La squadra ci crede, lavora bene e con i giusti atteggiamenti, è consapevole della situazione, è compatta e più unita di quello che si dice e vuole venire fuori da un momento difficile. Le voci sono falsità. Sappiamo che il momento va superato. Dobbiamo essere squadra nei momenti difficili della partita, che arrivano sempre. Dobbiamo essere più attenti e determinati".

"Il campionato è un'altra storia ma conta domani - ha detto Pioli in conferenza stampa - Poi sappiamo quanto le prossime tre partite in campionato siano importanti. Ma la partita di domani non vuol dire nulla per domenica, sono ugualmente importanti. Domani dobbiamo fare bene perché in Europa giocano tutte con molto ritmo. Poi ci ributteremo nel campionato che è la priorità.  Confronto con i giocatori? Io non smentisco ma se qualche giocatore va a dire qualcosa al mister ti pare che uno gli dice di no? Sono falsità. Noi siamo uniti".

Leggi anche

Furia viola contro l'arbitro: "Errore enorme del Var, Gimenez a terra 20 minuti. Grottesco"

fiorentina
pioli
conference league

Ultimi video

01:11
Madrid live

Madrid live: le ultime in vista di Real-Juve

02:26
MAG SRV VOLVO ES90 NIZZA SRV

La prova della Volvo Es90 a Montecarlo

01:53
DICH BUFFON BIDONE IMMONDIZIA - REAL MADRID-JUVENTUS 2018 22/10 SRV

Verso Real-Juve, lo sfogo di Buffon del 2018: "Il bidone dell'immondizia e i fruttini"

08:25
DICH TOMORI 22/10 DICH

Tomori, un fioretto da scudetto: "Se lo vinciamo mi faccio biondo"

00:59
MCH ALLENAMENTO BOLOGNA PRE EUROPA 22/10 MCH

Bologna al lavoro per l'Europa League

00:59
MCH ALLENAMENTO FIORENTINA PRE CONFERENCE 22/10 MCH

La Fiorentina si prepara per la Conference

00:44
DICH CELIK PRE PLZEN 22/10 DICH

Roma, Celik: "Posso giocare come braccetto o quinto, per me non è un problema"

01:57
DICH GASPERINI PRE PLZEN 22/10 DICH

Roma, Gasperini: "Abbiamo bisogno di vincere per alzare la classifica"

01:48
Stasera Atalanta-Slavia

Stasera Atalanta-Slavia

01:58
La vigilia del Madrid

La vigilia del Madrid

02:09
Stasera Real-Juventus

Stasera Real-Juventus

02:05
Le top parate della 7°

Le parate più bella della settima giornata

02:05
Conte va oltre il 6-2

Conte va oltre il 6-2

01:32
La crisi della Fiorentina

Fiorentina, crisi senza fine

01:16
Milanello live

Milanello live: le condizioni degli infortunati

01:11
Madrid live

Madrid live: le ultime in vista di Real-Juve

I più visti di Conference League

Sorteggio benevolo per la Fiorentina, ai quarti c'è il Lech Poznan

Pioli: "Momento delicato ma ne usciremo. Falsità su di noi, siamo più uniti di quello che si dice"

Poker al Betis in rimonta: il Chelsea vince la Conference League e fa la storia. Primo trofeo per Maresca

Conference League, Fiorentina: sfida all'AEK Atene dell'ex Jovic. Trasferte a Vienna e Magonza, Dinamo Kiev in casa

Pioli: "Speravamo di soffrire meno. Dzeko e Kean? Possono assolutamente giocare insieme"

La Fiorentina parte alla grande: tre gol al Polissya. Unica nota amara il rosso a Kean

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:19
Bologna, Skorupski: "A Bucarest con un solo obiettivo: vincere per noi e per Italiano"
19:07
Torino, per il Genoa venduti già 20mila biglietti
18:14
Psv, Dennis Man: "La serata più bella della mia vita"
17:57
Calcio dilettanti: ’Quarto Tempo’ a Ferrara dal 23 ottobre
17:16
Niente match a Miami, il tecnico del Villarreal: "Annuncio irrispettoso"