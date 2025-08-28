Logo SportMediaset
FIORENTINA

Fiorentina, Pioli: "Speravamo di soffrire meno. Dzeko e Kean possono giocare insieme"

Il tecnico viola dopo la qualificazione alla fase campionato di Conference League: "Dobbiamo migliorare in uscita"

28 Ago 2025 - 22:35
© ansa

© ansa

Stefano Pioli ammette che si aspettava un match di ritorno meno problematico contro il Polissya, dopo il netto successo dell'andata: "Le partite cambiano dal punto di vista mentale - ha spiegato il tecnico della Fiorentina a Sky dopo la vittoria in rimonta sugli ucraini valsa la qualificazione alla fase campionato di Conference League -. Dobbiamo migliorare le situazioni in uscita. Speravamo di soffrire meno dopo la vittoria dell'andata, ma credo che questa partita serva alla squadra. Abbiamo superato il primo obiettivo della stagione. Sapevamo che fare quattro partite, tutte trasferte, a distanza ravvicinata non fosse facile".

Decisivi sono stati due giocatori esperti come Gosens e Dzeko: "Quando vinci tutti sono dei leader, è quando stai perdendo che certi giocatori ti fanno superare le difficoltà dal punto di vista mentale. L'allenatore dà indicazioni, ma in campo ci vanno loro, per cui se hai giocatori che ti comunicano queste cose qua aiutano la squadra".

Si è poi parlato di Comuzzo: " Se è stato condizionato dal mercato? Inevitabilmente sì. Nella preparazione alla partita l'ho visto concentrato, ma sicuramente al telefono sarà stato impegnato. Il club farà poi le cose per migliorare, noi pensiamo al Torino".

Infine un'analisi sulla possibilità di vedere insieme Dzeko e Kean: "Uscire meglio dalla pressione avversaria è da migliorare. Le soluzioni viste nel secondo tempo sono state migliori. Dzeko può giocare benissimo insieme a Kean, può fare da riferimento così come può venire incontro. Se non fosse stato per quel problemino (la squalifica di Kean, ndr) li avrei fatti giocare insieme".

pioli
fiorentina
conference league

