Juve, Chiellini: "Vogliamo continuare con Tudor"

Poco prima dell'inizio della gara di Champiosn Real-Juve, Giorgio Chiellini ha blindato Igor Tudor. "Si può dire che in questi giorni sono state scritte e dette cose non vere perché Igor è l'allenatore della Juventus e da parte nostra non c'è altra volontà che continuare con lui - ha spiegato il Director of Football Strategy -. E' stato scritto di presunti rapporti non buoni, ma la verità è che c'è un confronto come in tutti i club e come in tutte le famiglie, a volte si è d'accordo, a volte no, ma poi si va avanti insieme". "Certo, il calendario è stato tosto e potevamo fare qualche punto in più. Ora c'è questa grande partita che esula dalle dinamiche del campionato, poi ci ributteremo sulla Serie A in un ambiente diverso per colmare il gap - ha aggiunto -. Siamo comunque lontani dall'avere quella crisi che viene dipinta fuori".