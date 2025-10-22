Logo SportMediaset

Calcio

Benfica, Mourinho: "Risultato all'intervallo estremamente ingiusto"

22 Ott 2025 - 20:21
Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Newcastle, il tecnico del Benfica José Mourinho ha analizzato così la partita: "Nel primo tempo ci è mancato il gol. I primi 45 minuti sono stati equilibrati, abbiamo avuto più occasioni di loro. All'intervallo, direi che il risultato non è stato solo ingiusto, ma estremamente ingiusto, perché avremmo dovuto vincere o addirittura pareggiare. Nella ripresa, l'inizio è stato simile, ma il secondo gol ha cambiato completamente l'andamento della partita. La mentalità della squadra si è indebolita ed è emersa un'enorma differenza, cosa che già sapevamo". 

02:05
Conte va oltre il 6-2

01:37
DICH SKORUPSKI BOLOGNA VIGILIA 22/10 DICH

01:23
DICH NICCOLINI (VICE ITALIANO) VIGILIA 22/10 DICH

04:15
ok DICH ONE TO ONE PAPU GOMEZ AL PADOVA 22/10 DICH

02:26
MAG SRV VOLVO ES90 NIZZA SRV

01:53
DICH BUFFON BIDONE IMMONDIZIA - REAL MADRID-JUVENTUS 2018 22/10 SRV

08:25
DICH TOMORI 22/10 DICH

00:59
MCH ALLENAMENTO BOLOGNA PRE EUROPA 22/10 MCH

00:59
MCH ALLENAMENTO FIORENTINA PRE CONFERENCE 22/10 MCH

00:44
DICH CELIK PRE PLZEN 22/10 DICH

01:57
DICH GASPERINI PRE PLZEN 22/10 DICH

01:48
Stasera Atalanta-Slavia

01:58
La vigilia del Madrid

02:09
Stasera Real-Juventus

02:05
Le top parate della 7°

02:05
Conte va oltre il 6-2

ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

SRV RULLO JUVE CIELO NERO SUL PROGETTO TUDOR 20/10 SRV OK DEFINITIVO

Juve, Tudor dentro o fuori

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

21:37
Presidente Juve Stabia: "Accuse non riguardano società ma terzi"
Igor Tudor: attende di sapere se Conte tornerà in bianconero, in caso contrario potrebbe essere confermato alla Juve. Piace anche all'Atalanta
20:44
Juventus, Tudor: "A Madrid per vincere, non vogliamo subire"
20:21
Benfica, Mourinho: "Risultato all'intervallo estremamente ingiusto"
19:19
Bologna, Skorupski: "A Bucarest con un solo obiettivo: vincere per noi e per Italiano"
19:07
Torino, per il Genoa venduti già 20mila biglietti