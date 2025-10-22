Benfica, Mourinho: "Risultato all'intervallo estremamente ingiusto"

Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Newcastle, il tecnico del Benfica José Mourinho ha analizzato così la partita: "Nel primo tempo ci è mancato il gol. I primi 45 minuti sono stati equilibrati, abbiamo avuto più occasioni di loro. All'intervallo, direi che il risultato non è stato solo ingiusto, ma estremamente ingiusto, perché avremmo dovuto vincere o addirittura pareggiare. Nella ripresa, l'inizio è stato simile, ma il secondo gol ha cambiato completamente l'andamento della partita. La mentalità della squadra si è indebolita ed è emersa un'enorma differenza, cosa che già sapevamo".