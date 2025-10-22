Logo SportMediaset

Seguici anche su

Calcio

Torino, per il Genoa venduti già 20mila biglietti

22 Ott 2025 - 19:07
© Getty Images

In casa Torino si è riacceso l'entusiasmo dopo la vittoria contro il Napoli campione d'Italia e i dati del botteghino lo confermano. Come comunicato dal club di via Viotti sui propri social, è stata raggiunta quota 20mila spettatori per la sfida contro il Genoa, la seconda di fila all'Olimpico Grande Torino, in programma domenica alle 12.30. La squadra di Baroni cerca il secondo successo consecutivo, mentre la società ricorda le promozioni: biglietti adulti a partire da 25 euro, mentre gli Under14 pagheranno cinque euro e gli Under 18 15 euro. 

01:11
Madrid live: le ultime in vista di Real-Juve

La prova della Volvo Es90 a Montecarlo

Verso Real-Juve, lo sfogo di Buffon del 2018: "Il bidone dell'immondizia e i fruttini"

Tomori, un fioretto da scudetto: "Se lo vinciamo mi faccio biondo"

Bologna al lavoro per l'Europa League

La Fiorentina si prepara per la Conference

Roma, Celik: "Posso giocare come braccetto o quinto, per me non è un problema"

Roma, Gasperini: "Abbiamo bisogno di vincere per alzare la classifica"

Stasera Atalanta-Slavia

La vigilia del Madrid

Stasera Real-Juventus

Le parate più bella della settima giornata

Conte va oltre il 6-2

Fiorentina, crisi senza fine

Milanello live: le condizioni degli infortunati

Madrid live: le ultime in vista di Real-Juve

