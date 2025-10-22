Bologna, Skorupski: "A Bucarest con un solo obiettivo: vincere per noi e per Italiano"

"Non è una situazione facile, ma purtroppo ci è già capitato. Io sono tra quelli più grandi, che questa situazione l'ha già vissuta e cercherò di aiutare il gruppo. Ci fidiamo tantissimo del nostro staff, siamo in buone mani e domani abbiamo un solo obiettivo: vincere per noi e per il nostro mister". Alla vigilia della sfida di Europa League tra Steaua e Bologna, il pensiero di Lukasz Skorupski va a Vincenzo Italiano, ricoverato al Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna a causa di una polmonite bilaterale. A Bucarest il Bologna sarà chiamato a fare risultato per rilanciarsi in Europa League e a guidare la squadra di sarà il vice rossoblù Daniel Niccolini: "Con Italiano ci sono contatti costanti, è sottoposto a terapia antibiotica e speriamo e contiamo possa tornare presto con noi. Qui a Bucarest il nostro obiettivo è fare risultato in una partita importante per il nostro percorso".