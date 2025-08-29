Conference League, il sorteggio: fasce, calendario e avversarie della Fiorentina

Il sorteggio viene eseguito interamente in formato digitale, tramite un software automatizzato appositamente progettato. Il software viene utilizzato per sorteggiare, in modo digitale e casuale, una squadra dalla prima fascia e le sue sei avversarie, una da ciascuna fascia in ordine (fascia 1 e 2, fascia 3 e 4, fascia 5 e 6), indicando per ciascuna avversaria se giocherà in casa o in trasferta. La stessa procedura viene ripetuta per tutte le squadre rimanenti della prima fascia, seguite da tutte le squadre delle fasce rimanenti (2, 3, 4, 5 e 6), tenendo conto degli avversari già sorteggiati. Avversari e partite in casa e in trasferta verranno svelate fascia dopo fascia, a partire dalla prima e finendo con la sesta.