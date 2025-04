Fiorentina, Palladino: "Contro di noi giocano tutti alla morte ma vogliamo passare il turno"

"In questo momento della stagione la squadra sta bene, sia fisicamente che mentalmente. Ed è importante arrivare a questo punto dell'annata, soprattutto giocarsi un posto in campionato per l'Europa e i quarti di finale di Conference. Per noi è fondamentale, ho considerato tutto, ho fatto tante valutazioni. Ma la cosa più importante è che questo è un grande gruppo, grandi ragazzi. Ho una squadra forte. E tutti quelli che in questo momento hanno trovato meno spazio meriterebbero di giocare, loro lo sanno. Hanno la mia grandissima fiducia. E quindi sicuramente domani chi scenderà in campo sono sicuro che darà il massimo per passare il turno", ha concluso Palladino.