Conference League: la Fiorentina inizia col piede giusto, 2-0 all'esordio

Apre Piccoli, chiude Ndour: i viola ottengono tre punti contro il Sigma Olomouc, nonostante qualche brivido
Inizia col piede giusto il cammino della Fiorentina nella Conference League, coi viola che ottengono un successo pesantissimo e utile per scacciare il clima di crisi. Pioli e i suoi sconfiggono 2-0 il Sigma Olomouc, con le reti di Piccoli (26') e Ndour (95'), che beffa i cechi nel recupero. Primi tre punti per i viola, nonostante un paio di rischi e due parate di de Gea. Non steccano le altre big: vittorie per Shakhtar, Strasburgo e Mainz.
LA PARTITA
Inizia col piede giusto il cammino della Fiorentina in Conference League, con una vittoria per 2-0 sul Sigma Olomouc. I cechi hanno un miglior approccio alla sfida, contro una squadra che fatica a fare gioco e risente delle scorie della Serie A. Dzeko e Piccoli ricevono pochi palloni e il bosniaco non riesce a ingranare la marcia, mentre il Sigma sfiora il gol: Tkac saggia subito i riflessi di un ottimo de Gea. Lo spavento risveglia i viola, che passano al 27': cross di Ndour e testa di Piccoli per il vantaggio. L'ex Cagliari sfiora subito il raddoppio e i toscani vanno vicinissimi al bis: gol sfiorato anche da Ranieri, che centra una traversa, e da Ndour. Nella ripresa Dzeko e Piccoli si trovano maggiormente, ma il bosniaco cala alla distanza e perde due palloni sanguinosi: da uno di questi, Kostadinov sfiora il pari col grande intervento di dea Gea a evitare il gol. Il Sigma perde Michez per infortunio, ma si getta tutto in avanti e viene punito al 95': magia di Ndour per il 2-0. Primi tre punti per la Fiorentina, che scaccia le nubi intorno a Stefano Pioli. L'avventura europea parte nel migliore dei modi per i viola, favoriti per vincere la competizione con Crystal Palace e Strasburgo.
IL TABELLINO
FIORENTINA (3-5-2) - de Gea; Pongracic (41' st Comuzzo), Pablo Marì, Ranieri; Dodò (27' st Fortini), Ndour, Fagioli, Mandragora (14' st Fazzini), Gosens (14' st Parisi); Dzeko (27' st Gudmundsson), Piccoli. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sabiri, Nicolussi Caviglia, Richardson, Viti, Kouadio. All. Pioli.
SIGMA OLOMOUC (4-2-3-1) - Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Kostadinov (28' st Breite); Ghali, Tkac (1' st Langer), Dolznikov (18' st Tijani); Mikulenka (18' st Michez, [32' st Sip]). A disposizione: Hruska, Huk, Hadas, Dumitrescu, Navratil, Maly, Janosek. All. Janotka.
Arbitro: Badstübner (Ger).
Marcatori: 26' Piccoli (F), 45'+5 st Ndour (F).
Ammoniti: Fagioli (F), Ndour (F), Kostadinov (S).
GLI ALTRI RISULTATI DI CONFERENCE LEAGUE
Dinamo Kiev-Crystal Palace 0-2
Marcatori: 31' Munoz (C), 13' st Nketiah (C).
Note: espulso Sosa (C) al 32' st.
Rayo Vallecano-Skhendija 2-0
Marcatori: 28' Unai Lopez (R), 31' Fran Perez (R).
Aberdeen-Shakhtar Donetsk 2-3
Marcatori: 8' Karlsson rig. (A), 38' Nazaryna (S), 9' st Lucas Ferreira (S), 14' st Pedrinho (S), 24' st Devlin (A).
Slovan Bratislava-Strasburgo 1-2
Marcatori: 26' aut. Yirajang (St), 41' Ouattara (St), 19' st Ibrahim (Sl).
Lech Poznan-Rapid Vienna 4-1
Marcatori: 13' Palma (L), 21' Ishak (L), 47' pt Ismaheel (L), 19' st Radulovic (R), 32' st Bengtsson (L).
Omonia Nicosia-Mainz 0-1
Marcatori: 29' st Amiri (M).
Sparta Praga-Shamrock Rovers 4-1
Marcatori: 33' Sadilek (Sp), 44' Suchomel (Sp), 5' st Sorensen (Sp), 37' st Mandroiu (Sh), 45' st Haraslin (Sp).
Legia Varsavia-Samsunspor 0-1
Marcatori: 10' Musaba (S).
AEK Larnaca-AZ Alkmaar 4-0
Marcatori: 25' Waldo Rubio (AL), 9' st Bajic (AL), 28' st Ivanovic (AL), 38' st Rohden (AL).
Note: espulso Penetra (AZ) al 2', gli olandesi chiudono in nove per l'infortunio di Weslley Patati a cambi conclusi.
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans 1-0
Marcatori: 12' st Jesus Imaz (J).
Note: espulso Mbong (H) al 16' st.
Celje-AEK Atene 3-1
Marcatori: 7' Kutesa (A); 34', 10' st e 35' st Kovacevic (C).
Losanna-Breidablik 3-0
Marcatori: 7' Lekoueiry (L), 11' Bair (L), 33' Diakité (L).
Rakow-U. Craiova 2-0
Marcatori: 1' st Pienko (R), 35' st Repka (R).
Note: espulso Screciu (C) all'8' st.
Shelbourne-Hacken 0-0
Noah-Rijeka 1-0
Marcatori: 6' Mulahusejnovic (N).
Note: espulso Jankovic (R) al 29'.
Zrinjski Mostar-Lincoln 5-0
Marcatori: 12' Bilbija (Z), 22' Dujmovic (Z), 40' Jakovljevic (Z), 24' st Damascan (Z), 40' st Mikic (Z).
KuPS-Drita 1-1
Marcatori: 30' st Parzyszek (K), 35' st Dabiqaj (D).
