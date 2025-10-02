Conference League: la Fiorentina inizia col piede giusto, 2-0 all'esordio

Inizia col piede giusto il cammino della Fiorentina in Conference League, con una vittoria per 2-0 sul Sigma Olomouc. I cechi hanno un miglior approccio alla sfida, contro una squadra che fatica a fare gioco e risente delle scorie della Serie A. Dzeko e Piccoli ricevono pochi palloni e il bosniaco non riesce a ingranare la marcia, mentre il Sigma sfiora il gol: Tkac saggia subito i riflessi di un ottimo de Gea. Lo spavento risveglia i viola, che passano al 27': cross di Ndour e testa di Piccoli per il vantaggio. L'ex Cagliari sfiora subito il raddoppio e i toscani vanno vicinissimi al bis: gol sfiorato anche da Ranieri, che centra una traversa, e da Ndour. Nella ripresa Dzeko e Piccoli si trovano maggiormente, ma il bosniaco cala alla distanza e perde due palloni sanguinosi: da uno di questi, Kostadinov sfiora il pari col grande intervento di dea Gea a evitare il gol. Il Sigma perde Michez per infortunio, ma si getta tutto in avanti e viene punito al 95': magia di Ndour per il 2-0. Primi tre punti per la Fiorentina, che scaccia le nubi intorno a Stefano Pioli. L'avventura europea parte nel migliore dei modi per i viola, favoriti per vincere la competizione con Crystal Palace e Strasburgo.