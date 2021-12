Conference League, ufficiale: eliminato il Tottenham di Antonio Conte

UFFICIALE

La Uefa ha annunciato la sconfitta a tavolino per 0-3 degli Spurs contro il Rennes nel match non giocato a causa dei tanti positivi in rosa

Ora è ufficiale, il Tottenham è fuori dalla Conference League. La Uefa ha annunciato infatti la sconfitta a tavolino per 0-3 della squadra di Antonio Conte contro il Rennes nel match non giocato lo scorso 9 dicembre a causa dei tanti positivi al Covid nella rosa degli Spurs e così il Tottenham chiude clamorosamente al terzo posto il girone G, dietro proprio ai francesi e al Vitesse, davanti al solo NK Mura (saranno proprio gli olandesi ad affrontare il Rapid Vienna nel playoff in programma a febbraio). Getty Images

In un comunicato dell'Uefa si legge che "il Presidente dell'Organo di Appello Uefa ha preso la seguente decisione: di dichiarare la partita della fase a gironi della Conference League 2021/22 tra Tottenham Hotspur FC e Stade Rennais FC, inizialmente prevista per il 9 dicembre 2021, annullata dal Tottenham Hotspur FC che pertanto si ritiene abbia perso per 0-3 in conformità con l'Allegato J.3.1 al Regolamento della Conference League (Stagione 2021/22)".

Decisiva per l’esclusione degli Spurs è stata l’impossibilità di fissare una data per il recupero, perché il regolamento Uefa è chiaro: “Se non è possibile riprogrammare la partita, il club che non può giocare la partita sarà ritenuto responsabile per la partita non disputata sarà considerata perso per 3-0. Inoltre, l’Organo di Controllo, Etica e Disciplina UEFA può adottare ulteriori misure disciplinari se le circostanze lo giustificano”.