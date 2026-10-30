Juve, stangata Conceicao: "Insulti all'arbitro", scatta la squalifica

30 Ott 2026 - 22:57
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© italyphotopress

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Francisco Conceição è stato squalificato per tre giornate dal Comitato Etico e Disciplinare della UEFA in seguito all’espulsione rimediata durante la sfida tra Portogallo e Norvegia, vinta dai lusitani per 2-1 allo Stadio do Dragão, nella quarta giornata di Nations League.

Il cartellino rosso è stato estratto dall’arbitro italiano Maurizio Mariani all’86’, dopo che l’esterno portoghese aveva ricevuto due ammonizioni consecutive per proteste. La sanzione della UEFA è legata soprattutto al comportamento del giocatore nei confronti della direzione arbitrale: nel referto si fa riferimento a "insulti e linguaggio offensivo" rivolti all’arbitro.

La tensione è proseguita anche dopo l’espulsione, quando Conceição, mentre lasciava il terreno di gioco per raggiungere gli spogliatoi, ha avuto un diverbio con il quarto ufficiale. Il giocatore della Juventus è stato successivamente allontanato grazie all’intervento di alcuni membri dello staff della Nazionale portoghese.

La squalifica costringerà Conceição a saltare le ultime due gare della fase a gironi, contro la Danimarca, in programma il 14 novembre a Braga, e contro il Galles, il 17 novembre a Cardiff. Il Portogallo ha già conquistato la qualificazione ai quarti di finale, ma l’attaccante dovrà rinunciare anche alla gara d’andata della fase a eliminazione diretta, prevista per marzo. La Federazione calcistica portoghese (FPF) ha comunque la possibilità di presentare ricorso contro la decisione della UEFA.

Buona notizia per i bianconeri: Chico potrà rimanere a Torino a lavorare durante la sosta e recuperare la forma migliore dopo il periodo passato ai box per la lussazione della spalla. 

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