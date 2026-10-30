Juve, stangata Conceicao: "Insulti all'arbitro", scatta la squalifica

Il cartellino rosso è stato estratto dall’arbitro italiano Maurizio Mariani all’86’, dopo che l’esterno portoghese aveva ricevuto due ammonizioni consecutive per proteste. La sanzione della UEFA è legata soprattutto al comportamento del giocatore nei confronti della direzione arbitrale: nel referto si fa riferimento a "insulti e linguaggio offensivo" rivolti all’arbitro.