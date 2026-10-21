Sarri: "Ajax forte, ambiente da Champions. Serve partita di livello"

"Vedendo questo ambiente stupendo e gli avversari bisogna fare bene, è una squadra molto tecnica. C'è un contesto da grande partita e bisogna essere all'altezza. Il loro calcio è di una qualità tecnica sempre molto elevata, le basi tecniche sono le stesse". Così Maurizio Sarri, tecnico dell'Atalanta, alla vigilia della sfida di Conference League contro l'Ajax. "A noi manca continuità anche all'interno di una stessa partita. A sprazzi ci sono le condizioni di una base con cui crescere".
Troppi infortuni un alibi? Out 8 giocatori tra cui Hien, Kolasinac, Kossounou e Scalvini: "Gli infortunati ci sono in tutte quelle squadre che hanno giocatori che giocano in Europa e in Nazionale. De Ketelaere? Prima o poi farà una partita di riposo anche lui, ha potenzialità enormi e non so se ne renda conto. Bisogna supportarlo se vogliamo riportarlo in alto, adesso è in un momento di assoluta normalità. De Ketelaere fa arrabbiare il fatto che dà sempre la sensazione che possa fare di più", ha sottolineato.
Quanto ai suoi primi mesi all'Atalanta "mi aspettavo tante difficoltà ma questo era inevitabile, il primo anno è sempre un anno di grandi difficoltà quando cerchi di stravolgere qualcosa. Quando cerchi di innescare un ciclo nuovo questo non opera di due o tre mesi", ha concluso.