Il Bayern prepara la sfida al Borussia senza Kompany: "Ci hanno vietato di parlargli di calcio"

A Monaco continuano a tenere banco le condizioni di mister Vincent Kompany. In settimana il belga è stato ricoverato dopo essere collassato in campo mentre seguiva l'allenamento della seconda squadra. I medici dopo averlo dimesso gli hanno ordinato completo riposo e così dal club è arrivata la direttiva a tutti gli assistenti di non parlare con l'ex difensore in vista della preparazione della sfida col Borussia Dortmund di questo weekend. "Se ci confrontiamo su formazioni e tattiche? No, assolutamente no. Niente affatto. Prendiamo la situazione molto seriamente. Ho ricevuto istruzioni precise da Max e Christoph di non parlargliassolutamente di nulla inerente al calcio e di far sì che Vince si concentri esclusivamente sulla sua salute e sul trascorrere del tempo con la sua famiglia.", le parole in conferenza del mister ad interim Aaron Danks. Che poi ha aggiunto: "Prendiamo la cosa molto sul serio. Vogliamo che si riposi e recuperi come si deve, in modo che al suo ritorno sia in piena forma e possa aiutarci nel miglior modo possibile. Siamo molto severi e non vogliamo assolutamente che il calcio entri in gioco."