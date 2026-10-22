AJAX-ATALANTA 2-0

Conference League: l'Atalanta va ko in Olanda, esulta l'Ajax

Nerazzurri sconfitti con merito ad Amsterdam: Arokodare e Ouazane firmano il 2-0, vane le parate di Carnesecchi

22 Ott 2026 - 23:03
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La 2a giornata della Conference League consegna il primo ko all'Atalanta, che non riesce a bissare il successo ottenuto al debutto nella terza competizione europea. I nerazzurri escono infatti con le ossa rotte dall'Amsterdam Arena, subendo una netta sconfitta per 2-0. Ritmi altissimi sin dal via in Olanda, con Lucas Rosa a colpire il palo e la pronta risposta degli orobici: Scamacca e Zalewski non riescono però a impegnare ter Stegen. Si susseguono i ribaltamenti di fronte nel primo tempo, ma è l'Atalanta a tremare maggiormente: Carnesecchi salva su Gloukh e Wijndal, grandi chances anche per Mokio e Marcos Leonardo.

Gli uomini di Sarri faticano a rendersi pericolosi anche nella ripresa, non andando oltre una chance per Kristensen e un tentativo spuntato di Rowe nel finale, e continuano a tremare. Carnesecchi è decisivo sullo scatenato Lucas Rosa, molto pericoloso sulla destra, e fioccano i corner per entrambe le formazioni. La gara subisce però la sua svolta nel finale, quando Tolu Arokodare sfonda la retroguardia dell'Atalanta: Obric non contiene l'ex Wolves, che batte Carnesecchi per l'1-0 all'87'. La Dea si scopre e, al 92', subisce anche il 2-0 firmato dal gioiellino ajacide Ouazane (2009). Finisce dunque così, col brusco ko dell'Atalanta: nerazzurri a quota 3 punti, l'Ajax li aggancia.

IL TABELLINO

AJAX-ATALANTA 2-0

AJAX (4-3-3) - ter Stegen; Lucas Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Amrabat, Klaassen (16' st Tsygankov), Mokio; Brandt (45' st Janse), Marcos Leonardo (20' st Arokodare), Gloukh. A disposizione: Heerkens, Paes, Kehrer, Jofre Torrents, Bounida, Pugno, Abdalla. All. Michel.

ATALANTA (4-2-3-1) - Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano (34' st Pasalic), Ederson; Elmas (34' st Rowe), De Ketelaere (16' st Samardzic), Zalewski; Scamacca (26' st Krstovic). A disposizione: Sonzogni, Sportiello, Idele, Levak, Bernasconi, Bonanomi, Isoa. All. Sarri.

Arbitro: Nobre (Por).

Marcatori: 42' st Arokodare (Aj), 47' st Ouazane (Aj).

Ammoniti: Amrabat (Aj), Samardzic (At), Zalewski (At), ter Stegen (Aj).

GLI ALTRI RISULTATI

Kairat Almaty-Panathinaikos 1-5

Marcatori: 6' Taborda (P), 24' rig. e 2' st Dessers (P), 12' st Kangwa (P), 30' st Rastoder (P), 34' st Bekbolat (K).

Getafe-Lugano 2-5

Marcatori: 2' Azon (G), 3' e 26' Ajeti (L), 7' Cimignani (L), 5' st Bislimi (L), 29' st Mayoral (G), 47' st Behrens (L).

Inter Escaldes-Universitatea Craiova 1-3

Marcatori: 3' Al-Hawlawi (C), 5' Baiaram (C), 33' st Arellano (I), 41' st Elisor (C).

Trabzonspor-Hearts 2-0

Marcatori: 32' Salah rig. (T), 13' st Franculino (T).

Note: espulso Sidny (T) al 50' st.

Saburtalo-Mjallby 1-1

Marcatori: 10' st Jinjolava rig. (S), 44' st Pettersson (M).

Nordsjaelland-Cska Sofia 2-2

Marcatori: 8' e 43' st Godoy (C), 10' st e 22' st Adel (N).

Note: espulso Janssen (N) al 31' st.

Jablonec-Brighton 0-0

Kauno Zalgiris-Brann 1-4

Marcatori: 7' Castro rig. (B), 12' Renan (Z), 25', 40' e 40' st Holm (B).

Stella Rossa-Copenhagen 2-2

Marcatori: 29' aut. Gashtarov (C), 34' Elsnik (S), 41' Kostov (S), 25' st Carrizo (C).

Note: espulso Gudelj (S) al 49' st.

Pafos-RFS Riga 1-1

Marcatori: 22' st Caio Ferreira (R), 31' st Gabriel Teixeira (P).

Aarhus Gf-Egnatia 1-1

Marcatori: 13' Gruda (E), 4' st Bogere (A).

Note: espulso Kahl (A) al 3'.

Borac Banja Luka-KuPs 2-0

Marcatori: 29' Savic (B), 5' st Deket (B).

Thun-Hajduk Spalato 0-1

Marcatori: 17' Dalisson (H).

Note: Steffen (T) para un rigore a Šego (H) al 23' st.

Lincoln-Twente 1-4

Marcatori: 19' e 12' st van den Belt (T), 24' Weghorst (T), 38' Nano (L), 49' st Weidmann (T).

Monaco-Friburgo 3-0

Marcatori: 47' pt Brunner (M), 38' st Camara (M), 47' st Ansu Fati (M).

Braga-Gent 2-0

Marcatori: 3' Victor Gomez (B), 31' st Gabri Martinez (B).

Midtjylland-Sint Truiden 0-1

Marcatori: 42' Soelle Soelle (S).

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