Cardinale da Milanello: "Stiamo arrivando, non ho dubbi. Il derby? Sono fiducioso"

Presente a Milanello alla vigilia del derby, Gerry Cardinale ha assistito anche alla conferenza stampa di Ruben Amorim. All'uscita dal centro sportivo, il numero uno di Red Bird si è fermato con i tifosi presenti rilasciando qualche dichiarazione: "Ogni derby è importante. Ogni partita è importante - ha esordito Cardinale -. Bisogna fare le cose nel modo giusto, essere seri. È una partita, questi ragazzi sono concentrati e Ruben sta facendo il suo lavoro. I giocatori stanno facendo il loro. Oggi abbiamo svolto un ottimo allenamento, sono sempre fiducioso perché siamo preparati. Facciamo il nostro lavoro. Gli infortuni arrivano sempre all'improvviso e dobbiamo affrontarli, ma questo è il calcio".