VERSO MILAN-INTER

Cardinale da Milanello: "Stiamo arrivando, non ho dubbi. Il derby? Sono fiducioso"

Il numero uno dei rossoneri fiducioso in vista della stracittadina di sabato sera

30 Ott 2026 - 18:38
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Presente a Milanello alla vigilia del derby, Gerry Cardinale ha assistito anche alla conferenza stampa di Ruben Amorim. All'uscita dal centro sportivo, il numero uno di Red Bird si è fermato con i tifosi presenti rilasciando qualche dichiarazione: "Ogni derby è importante. Ogni partita è importante - ha esordito Cardinale -. Bisogna fare le cose nel modo giusto, essere seri. È una partita, questi ragazzi sono concentrati e Ruben sta facendo il suo lavoro. I giocatori stanno facendo il loro. Oggi abbiamo svolto un ottimo allenamento, sono sempre fiducioso perché siamo preparati. Facciamo il nostro lavoro. Gli infortuni arrivano sempre all'improvviso e dobbiamo affrontarli, ma questo è il calcio".

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E ancora: "Domani scenderemo in campo con grande lucidità e concentrazione, poi vedremo cosa succederà - ha proseguito Cardinale che ha anche blindato Ruben Amorim -. Lo sapete anche voi: questo è il calcio. Ma lasciatemi dire una cosa: stiamo arrivando. Non ci sono dubbi su questo. Se ho parlato con Amorim? Certo e più volte al giorno. Credo sia stata una buona conferenza stampa. Sì, è molto eloquente, autentico e trasparente. Questa è la nuova identità del Milan, no?".

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