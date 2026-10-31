Liga, anche gli arbitri parleranno nel post partita

Parola anche agli arbitri. Da questo fine settimana in Spagna al termine delle partite sentiremo anche la voce dei direttori di gara: la Liga fa sapere di aver trovato l'accordo per portare la classe arbitrale ai microfoni delle emittenti televisive a fine partita. Un accordo per aumentare la trasparenza tra gli arbitri, spettatori e giocatori e contribuire a migliorare lo spettacolo. Saranno i fischietti in persona a spiegare le controversie di campo e dare la loro interpretazione dei fatti.