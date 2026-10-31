"L'Aston Villa non sarà mai lo United", i Villans portano Carragher in tribunale

L'Aston Villa fa causa a Jamie Carragher. L'ex difensore del Liverpool è finito nel mirino dei Villans per le sue dichiarazioni su un possibile passaggio di Unai Emery al Manchester United al podcast Stick to Football: "L'Aston Villa non sarà mai il Manchester United", ha detto commentato l'opinionista. "Non voglio infastidire i tifosi dell'Aston Villa, ma nel calcio esiste una piramide, che piaccia o no", ha detto Carragher. "Il Real Madrid si prenderà il miglior giocatore del Manchester United. Ci sono pochissimi club sopra lo United, e lo stesso vale per il Liverpool. Ci sono club sotto l'Aston Villa da cui potranno prendere il nuovo allenatore e, eventualmente, i giocatori migliori. Quindi state zitti tifosi del Villa: non sarete mai lo United". Affermazioni e toni che non hanno fatto piacere al proprietario del club di Birmingham, Nassef Sawiris, che sulla questione ha rilasciato un comunicato ufficiale annunciando azioni legali contro Carragher per i suoi "insulti inaccettabili".