Milan, ti ricordi Mateta? Torna titolare in Europa e segna contro la Fiorentina

09 Apr 2026 - 21:36
© Getty Images

© Getty Images

Ritorno da titolare con gol per Jean-Philippe Mateta. L'attaccante, a gennaio a un passo dal Milan prima del mancato superamento delle visite mediche, ha segnato proprio contro un'italiana. Esattamente contro la Fiorentina nel corso della sfida valida per l'andata dei quarti di Conference League. Schierato dall'inizio per la prima volta dopo il lungo stop a causa dei problemi al ginocchio, Mateta è stato infallibile contro De Gea.

Ultimi video

01:42
Spalletti e Juve avanti

Spalletti e Juve avanti

00:26
MCH FUNERALE LUCESCU MCH

L'omaggio a Lucescu avvolto nella bandiera romena

01:39
DICH GASPERINI PRE PISA DICH

Gasperini: "Champions difficile ma ancora fattibile e la società non me l'ha mai chiesta"

02:16
Inter, ecco la rivoluzione di Chivu

Inter, ecco la rivoluzione di Chivu

01:50
Spalletti rinnova: i tre motivi del "sì"

Spalletti rinnova: i tre motivi del "sì"

01:27
Alisson, bella sorpresa

Alisson, bella sorpresa

01:36
Juve, lavori in corso

Juve, lavori in corso

01:12
Oggi Crystal Palace-Fiorentina

Oggi Crystal Palace-Fiorentina

01:37
Oggi Bologna-Aston Villa

Oggi Bologna-Aston Villa

01:52
Incredibile Barcellona: "tirano in mezzo l'Inter"

Incredibile Barcellona: "Tirano in mezzo l'Inter"

01:42
Le sconfitte del Milan

Le sconfitte del Milan

02:02
Il dossier di Gravina

Il dossier di Gravina

02:03
Tra rimonta e Nazionale

Tra rimonta e Nazionale

02:42
Un anno di Chivu

Un anno di Chivu

02:39
Quasi sei mesi di Juve

Quasi sei mesi di Juve

01:42
Spalletti e Juve avanti

Spalletti e Juve avanti

I più visti di Calcio

Spalletti: "Di Gregorio si è ripreso la titolarità, rinnovo? Penso solo all'Atalanta"

Spalletti: "Di Gregorio si è ripreso la titolarità, rinnovo? Penso solo all'Atalanta"

Landoni: "Conte in Nazionale, De Laurentiis lo libererà se…"

Landoni: "Conte in Nazionale, De Laurentiis lo libererà se…"

SRV PERSONAGGIO LUCESCU AGGIORNATO STOP

Addio a Mircea Lucescu, il nostro ricordo

Lucescu, una vita di trionfi

Rivoluzione Marsiglia, nuovo logo dopo 22 anni

Rivoluzione Marsiglia, nuovo logo dopo 22 anni

DICH ITALIANO PRE ASTON VILLA 9/4 DICH

Italiano: "Aston Villa favorito, non dobbiamo vergognarci di ammetterlo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:45
Bologna, Italiano: "Regalati due gol all'Aston Villa, una costanza di questa stagione"
23:37
Aston Villa, Emery: "Nulla è ancora deciso. Calcio italiano in crisi? Non sono d'accordo"
23:35
Fiorentina, Vanoli: "Partita positiva per tanti aspetti, ci sarebbe servito un gol"
23:26
Bologna, Bernardeschi duro: "Una sconfitta che deve farci crescere"
23:22
Bologna, Ferguson: "Al Villa Park senza nulla da perdere"