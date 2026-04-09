Milan, ti ricordi Mateta? Torna titolare in Europa e segna contro la Fiorentina
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Ritorno da titolare con gol per Jean-Philippe Mateta. L'attaccante, a gennaio a un passo dal Milan prima del mancato superamento delle visite mediche, ha segnato proprio contro un'italiana. Esattamente contro la Fiorentina nel corso della sfida valida per l'andata dei quarti di Conference League. Schierato dall'inizio per la prima volta dopo il lungo stop a causa dei problemi al ginocchio, Mateta è stato infallibile contro De Gea.