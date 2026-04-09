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CONFERENCE LEAGUE

Coriandoli e carta igienica: curiosa accoglienza per la Fiorentina all'ingresso in campo. Sugli spalti c'è Bove

Coriandoli e... carta igienica. Curiosa accoglienza per i calciatori di Crystal Palace e Fiorentina al momento dell'ingresso in campo in occasione del match d'andata dei quarti di Conference League. Uno scenario molto sudamericano. A inizio ripresa poi, alcuni pezzi di carta igienica sono rimasti intrecciato nella porta tanto da tardare l'inizio del tempo. Da segnalare sulle tribune la presenza dell'ex viola Edoardo Bove, adesso al Watford.

09 Apr 2026 - 23:15
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