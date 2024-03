Conference League, il sorteggio dei quarti di finale con la Fiorentina

dalle 14

La Fiorentina rischia Aston Villa o Lille nel sorteggio dei quarti di finale di Conference League

© Getty Images Anche per la Conference League è giorno di sorteggio dei quarti di finale: la Fiorentina, che sogna di ripercorrere il percorso dell'anno scorso (ma con diverso esito, visto che fu sconfitta in finale) spera di evitare le squadre più blasonate ancora in corsa come Aston Villa e Lille. Per nulla facile inoltre, un eventuale scontro con i turchi del Fenerbahce. Il sorteggio scatta alle 14 da Nyon.

LE SQUADRE IN CORSA IN CONFERENCE LEAGUE

Fenerbahce

FIORENTINA

PAOK

Viktoria Plzen

Aston Villa

Club Brugge

Lille

Olympiacos

LE DATE

Quarti di finale: 11 aprile - 18 aprile

Semifinali: 2 maggio - 9 maggio

Finale: 29 maggio

IL REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO DEI QUARTI DI CONFERENCE LEAGUE

Ai quarti di Conference League non ci sono limitazioni. Significa che sono possibili sfide tra squadre della stessa nazione o partite già andate in scena nella fase a gironi. Il 15 marzo viene definito anche il tabellone, ragion per cui le squadre presenti ai quarti potranno conoscere la partita da cui arriverà anche l'eventuale avversaria in caso di passaggio del turno.