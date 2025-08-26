Logo SportMediaset
Suwarso controcorrente: "Prima o poi venderemo. Europa? Non ci interessa"

Il presidente del club lariano vola basso: "Non possiamo rischiare di andare in bancarotta. Nico Paz? Sogna il Real Madrid"

26 Ago 2025 - 11:00

Il Como è una delle squadre che ha speso di più sul mercato in Italia e in Europa, oltre 100 milioni, riuscendo contemporaneamente a trattenere i suoi gioielli a partire dall'allenatore Fabregas e il fantasista Nico Paz. Un progetto di crescita costante e a lungo termine, ma il presidente del club Mirwan Suwarso predica calma e vola basso: "Arriverà un punto in cui, dopo aver cresciuto i nostri giovani, dovremo venderne qualcuno inseguendo una strategia di sostenibilità", le sue parole al Corriere della Sera.

Un messaggio che potrebbe quasi spaventare i tifosi del Como e va sicuramente in controtendenza rispetto alle ultime mosse del club e agli investimenti fatti nelle ultime settimane. Ma Suwarso è molto prudente e anche sull'Europa esprime dei dubbi: "Andare in Europa non è assolutamente nei nostri piani, non possiamo inseguire un sogno rischiando la bancarotta. E' vero che una qualificazione europea aumenterebbe le entrate, ma allo stesso tempo dovremmo rispettare i parametri del Fair Play Finanziario". 

Nico Paz-Como, destino segnato: i particolari dell'accordo col Real

Dubbi sul futuro, quindi, mentre il presente sorride. Il Como ha messo a segno il colpo Morata: "Per venire da noi si è dimezzato lo stipendio". Poi ha fatto muro sull'Inter per Fabregas: "Marotta ci ha chiesto il permesso di trattare e noi abbiamo risposto di no". Infine, le lusinghe di mezza Europa su Nico Paz: "Il suo sogno è giocare nel Real Madrid, per fortuna è rimasto da noi". Almeno per ora...

Como, Suwarso: "Inter-Frabregas? Abbiamo riso. Compro Nico Paz e sogno Messi"

como
mirwan suwarso
nico paz
fabregas
morata

