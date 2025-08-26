Suwarso controcorrente: "Prima o poi venderemo. Europa? Non ci interessa"

Dubbi sul futuro, quindi, mentre il presente sorride. Il Como ha messo a segno il colpo Morata: "Per venire da noi si è dimezzato lo stipendio". Poi ha fatto muro sull'Inter per Fabregas: "Marotta ci ha chiesto il permesso di trattare e noi abbiamo risposto di no". Infine, le lusinghe di mezza Europa su Nico Paz: "Il suo sogno è giocare nel Real Madrid, per fortuna è rimasto da noi". Almeno per ora...