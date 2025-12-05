Como, Fabregas: "Inter? Domanda che fa male". Retroscena su Sucic e Luis Henrique

Fabregas ha svelato anche interessanti retroscena di mercato: "Sono un grande fan di Lautaro, Dimarco e Sucic. A proposito: quest’estate pensavo che Sucic sarebbe stato un nostro giocatore, era praticamente tutto fatto. E anche Luis Henrique poteva venire da noi. È segno che qui al Como abbiamo buoni occhi, visto che poi sono andati in una grande squadra”.