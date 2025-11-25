Nico Paz incanta, il Real lo vuole già a gennaio: la situazione sull'asse Como-Madrid

5 gol, 4 assist e un inizio di stagione da leader in mezzo al campo, sotto porta e nel dialogo con i compagni. In questo momento il Como di Fabregas gira a meraviglia anche grazie a ciò che sta facendo vedere Nico Paz, senza dubbio uno dei giocatori più in forma della Serie A. Il Como si sta godendo le perle del giovane trequartista argentino, consapevole che il suo destino sarà quello di tornare al Real Madrid, club che lo ha cresciuto e che ne controlla la situazione. I blancos, infatti, detengono una clausola di riacquisto, che generalmente è valida a inizio luglio di ogni sessione di mercato, da 9 milioni nel 2026 e da 10 milioni nel 2027.