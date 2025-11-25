Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
como
HOMEMERCATOFOTOVIDEOROSA
MERCATO

Nico Paz incanta, il Real lo vuole già a gennaio: la situazione sull'asse Como-Madrid

Lo spagnolo è andato a segno anche nella partita vinta dal Como a Torino

di Redazione
25 Nov 2025 - 12:47

5 gol, 4 assist e un inizio di stagione da leader in mezzo al campo, sotto porta e nel dialogo con i compagni. In questo momento il Como di Fabregas gira a meraviglia anche grazie a ciò che sta facendo vedere Nico Paz, senza dubbio uno dei giocatori più in forma della Serie A. Il Como si sta godendo le perle del giovane trequartista argentino, consapevole che il suo destino sarà quello di tornare al Real Madrid, club che lo ha cresciuto e che ne controlla la situazione. I blancos, infatti, detengono una clausola di riacquisto, che generalmente è valida a inizio luglio di ogni sessione di mercato, da 9 milioni nel 2026 e da 10 milioni nel 2027. 

Da Madrid, però, sembrano avere fretta di vedere il classe 2004 all'opera al Bernabeu, motivo per cui si fanno sempre più insistenti le voci di un suo ritorno in Spagna già nella finestra di gennaio. Xabi Alonso lo vorrebbe da subito a disposizione per testarlo in un binomio argentino di centrocampo insieme a Franco Mastantuono. Per Florentino Perez si tratterebbe anche di un affare a cifre più che convenienti, vista l'enorme differenza tra la clausola a favore del Real (9-10 milioni) e il reale valore di mercato del giocatore (circa 60 milioni). 

Leggi anche

È un Como da Europa: Fabregas travolge il Torino a sorpassa la Juve

Il finale, però, sembra tutt'altro che scontato, perché il Como non sembra minimamente intenzionato a privarsi di Nico Paz a gennaio, considerando anche l'importanza che il trequartista sta avendo nel cammino dei lariani, proiettati in piena zona Europa dopo l'ultima vittoria in trasferta contro il Torino. Inoltre, secondo quanto riportato da Fabrizio Romanole clausole presenti nel contratto dell'argentino avrebbero valore solo per le sessioni estive, un'ipotesi che annullerebbe le possibilità del Real Madrid di portarlo al Bernabeu tra poche settimane a soli 10 milioni. 

Torino-Como: le immagini della sfida

1 di 18
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

como
real madrid
nico paz

Ultimi video

02:14
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA QARABAG 24/11 OK

Napoli, torna la Champions. Conte: "Vi svelo il nostro segreto"

02:26
Un pazzo campionato

Un pazzo campionato

02:23
Una Juventus sottozero

Una Juventus sottozero

02:18
Stasera Napoli-Qarabag

Stasera Napoli-Qarabag

02:19
MCH RACING-RIVER 3-2 MCH

Liga argentina, eliminazione a sorpresa del River

03:06
Torino-Como 1-5: gli highlights

Torino-Como 1-5: gli highlights

03:07
Sassuolo-Pisa 2-2: gli highlights

Sassuolo-Pisa 2-2: gli highlights

02:28
SRV RULLO FILM SCUDETTO: TUTTO E' POSSIBILE 24/11 (MUSICATO) OK

Scudetto, tutto è possibile: la Roma vola in testa

02:23
SRV RULLO/13 JUVENTUS VIGILIA BODO CON SPALLETTI

Bodo-Juventus nel gelo: scelte e parole di Spalletti

00:43
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU FREDDO PER SITO 24/11 DICH

Spalletti, show con i giornalisti norvegesi: "Freddo? Con me trovate un duro…"

02:44
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU ATTACCANTI PER SITO 24/11 DICH

Spalletti e i suoi attaccanti: "Modulo più offensivo? Ci vuole tempo e solidità"

01:46
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU BODO E CAMPO PER SITO 24/11 DICH

Spalletti avverte: "Campo e clima uno svantaggio, ma loro sono anche bravi"

01:29
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU CRITICHE PER SITO 24/11 DICH

Spalletti difende la sua Juve: "Critiche eccessive, non c'è nessun disastro"

00:48
DICH CAMBIASO PRE BODO GLIMT SU FIORENTINA E SPALLETTI PER SITO 24/11 DICH

Cambiaso: "Spalletti ha ragione, a Firenze male come prestazione"

00:55
DICH CAMBIASO PRE BODO GLIMT SU BODO E CALCIO NORVEGESE PER SITO 24/11 DICH

Juve, Cambiaso e il Bodo: "Condizioni durissime, ma vogliamo dare il massimo"

02:14
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA QARABAG 24/11 OK

Napoli, torna la Champions. Conte: "Vi svelo il nostro segreto"

I più visti di Como

È un Como da Europa: Fabregas travolge il Torino a sorpassa la Juve

Torino-Como: le immagini della sfida

Zero gol al Sinigaglia e al Via del Mare: Como-Cagliari e Lecce-Verona in bianco

"Cambiami". Morata si toglie la fascia e se ne va esasperato da Yerri Mina

Napoli-Como: le foto della sfida

La vedova di Borgonovo diffida i tifosi del Como: stop all’uso del suo nome

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:03
Lorenzo Buffon, il cordoglio della Figc: "Portiere leggendario"
12:02
Lorenzo Buffon, Inter: "Portiere dalle qualità straordinarie"
11:40
Figc, Capua alla guida della commissione antidoping
10:44
Juve con Fondazione Libellula contro la violenza sulle donne
09:56
Morto Lorenzo Buffon, grande portiere del Milan anni '50