Nico Paz incanta, il Real lo vuole già a gennaio: la situazione sull'asse Como-Madrid

Torino-Como: le immagini della sfida
© Getty Images
© Getty Images
Lo spagnolo è andato a segno anche nella partita vinta dal Como a Torinodi Redazione
5 gol, 4 assist e un inizio di stagione da leader in mezzo al campo, sotto porta e nel dialogo con i compagni. In questo momento il Como di Fabregas gira a meraviglia anche grazie a ciò che sta facendo vedere Nico Paz, senza dubbio uno dei giocatori più in forma della Serie A. Il Como si sta godendo le perle del giovane trequartista argentino, consapevole che il suo destino sarà quello di tornare al Real Madrid, club che lo ha cresciuto e che ne controlla la situazione. I blancos, infatti, detengono una clausola di riacquisto, che generalmente è valida a inizio luglio di ogni sessione di mercato, da 9 milioni nel 2026 e da 10 milioni nel 2027.
Da Madrid, però, sembrano avere fretta di vedere il classe 2004 all'opera al Bernabeu, motivo per cui si fanno sempre più insistenti le voci di un suo ritorno in Spagna già nella finestra di gennaio. Xabi Alonso lo vorrebbe da subito a disposizione per testarlo in un binomio argentino di centrocampo insieme a Franco Mastantuono. Per Florentino Perez si tratterebbe anche di un affare a cifre più che convenienti, vista l'enorme differenza tra la clausola a favore del Real (9-10 milioni) e il reale valore di mercato del giocatore (circa 60 milioni).
Il finale, però, sembra tutt'altro che scontato, perché il Como non sembra minimamente intenzionato a privarsi di Nico Paz a gennaio, considerando anche l'importanza che il trequartista sta avendo nel cammino dei lariani, proiettati in piena zona Europa dopo l'ultima vittoria in trasferta contro il Torino. Inoltre, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, le clausole presenti nel contratto dell'argentino avrebbero valore solo per le sessioni estive, un'ipotesi che annullerebbe le possibilità del Real Madrid di portarlo al Bernabeu tra poche settimane a soli 10 milioni.
© Getty Images
© Getty Images