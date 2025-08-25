Nico Paz-Como, destino segnato: i particolari dell'accordo col Real Madrid

Una geniale imbucata per Douvikas per il gol del vantaggio poi una magia su punizione per il raddoppio. La notte dell'esordio vincente del Como in campionato contro la Lazio è anche la notte magica di Nico Paz. Il talento argentino ha dato spettacolo e poi a fine partita ha respinto i rumors di mercato sul suo conto: "Le voci non le ascolto, sono concentrato nel fare bene al Como".